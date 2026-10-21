Mortal Shell II erhält kostenloses Rotten-Autumn-Update

Das kostenlose Rotten-Autumn-Update für Mortal Shell II bringt 15 neue Dungeons, einen Fotomodus, neue Shell Shades und einen alternativen Soundtrack.

Playstack und Cold Symmetry haben das kostenlose Update „Rotten Autumn“ für Mortal Shell II veröffentlicht. Die Erweiterung steht auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zur Verfügung und ergänzt das Dark-Fantasy-Action-Rollenspiel um neue Inhalte und saisonale Gegenstände.

Der größte Bestandteil sind 15 zusätzliche Dungeons und zehn neue Tarstones. Außerdem erhält jede Shell einen neuen Shell Shade. Mit dem Fotomodus lassen sich Spielszenen festhalten. Für die musikalische Untermalung gibt es einen alternativen Soundtrack von Sakis Tolis, dem Sänger und Gitarristen der Band Rotting Christ.

Zum saisonalen Inhalt gehören ein Kürbiskopf für den Harbinger, ein neues Lute-Design sowie zusätzliche Lute-Stücke. Außerdem können Spielerinnen und Spieler auf den Geist einer verlorenen Shell treffen, der Hinweise hinterlässt. Ergänzt wird das Update durch neue Beleuchtungseinstellungen für Nightmode und Overkill sowie weitere Fehlerkorrekturen.

Mortal Shell II ist ein eigenständiges Action-Rollenspiel. Die Welt lässt sich frei erkunden, während die sogenannten Shells die Fähigkeiten vergessener Krieger zugänglich machen. Die PC-Version ist auf Steam erhältlich.