AISLPC kündigt Pocket AIS als kompakten Retro-Handheld an

Die Pocket AIS soll klassische Spieleplattformen in einem tragbaren Gehäuse bündeln. Zum Einsatz kommen ein 4,5-Zoll-Display im 4:3-Format, ein Rockchip-RK3562-Prozessor, zwei Analogsticks und Unterstützung für Wi-Fi 6.

AISLPC erweitert sein Angebot an tragbaren Retro-Konsolen um die Pocket AIS. Der Handheld soll laut Hersteller am 24. Oktober 2026 über die offizielle Website erhältlich sein.

Weitere Informationen zum Hersteller und zur Verfügbarkeit bietet die offizielle AISLPC-Website.

4:3-Display für klassische Spiele

Die Pocket AIS verfügt über ein 4,5 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 1.024 × 768 Pixeln. Das Seitenverhältnis von 4:3 orientiert sich an zahlreichen älteren Heimkonsolen und Arcade-Systemen.

Damit soll der Handheld insbesondere für Spiele geeignet sein, die ursprünglich nicht für Breitbildschirme entwickelt wurden. Ob einzelne Systeme mit schwarzen Balken, angepasster Darstellung oder weiteren Anzeigeoptionen laufen, wurde bislang nicht näher erläutert.

Rockchip RK3562 und mehrere Retro-Plattformen

Im Inneren arbeitet ein Rockchip-RK3562-Prozessor. Unterstützt wird dieser von 2 GB Arbeitsspeicher und 4 GB internem Speicher. AISLPC nennt unter anderem PSP, Dreamcast, Nintendo 64, Nintendo DS, Game Boy Advance, Game Boy, Game Boy Color, NES, Neo Geo, MAME, CPS1, CPS2, CPS3, Mega Drive und NAOMI als unterstützte Plattformen. Auch einige PS2-Games, je nach Kompatibilität und Performance sind lauffähig.

Die tatsächliche Kompatibilität und die Qualität der Emulation können je nach System und Spiel unterschiedlich ausfallen. Gerade bei anspruchsvolleren Plattformen wie PS2, PSP, Dreamcast oder Nintendo 64 wird die Leistung in der Praxis stark vom jeweiligen Spiel und der verwendeten Software abhängen. Konkrete Frameraten oder eine vollständige Spieleliste wurden nicht bekannt gegeben.

Zwei Analogsticks und RGB-Beleuchtung

Für die Steuerung verwendet die Pocket AIS zwei 3D-Analogsticks. Dadurch soll sie neben klassischen 2D-Spielen auch für Systeme mit einer dreidimensionalen Spielwelt geeignet sein.

Ergänzt wird die Ausstattung durch eine RGB-Beleuchtung. Sie soll dem Handheld eine modernere Optik verleihen, gehört aber nicht zu den spielentscheidenden Funktionen. Zusätzlich sind ein Vibrationsmotor und zwei Lautsprecher integriert.

Wi-Fi 6 und Online-Funktionen

Die Pocket AIS unterstützt laut AISLPC 2,4- und 5-GHz-WLAN nach Wi-Fi-6-Standard. Damit soll der Handheld auch Online-Mehrspielerfunktionen ermöglichen.

Welche konkreten Spiele, Dienste oder Netzwerkfunktionen unterstützt werden, ist derzeit noch offen. Die WLAN-Ausstattung kann für Multiplayer, Updates und Netzwerkfunktionen interessant sein; sie stellt aber nicht automatisch Kompatibilität mit jedem Onlinedienst oder jeder Plattform sicher.

Aktive Kühlung und erweiterbarer Speicher

Ein integrierter, verstellbarer Lüfter soll die Temperatur des Systems bei längeren Spielsitzungen kontrollieren. Das könnte insbesondere beim Einsatz anspruchsvollerer Emulatoren hilfreich sein. Angaben zur Lautstärke des Lüfters oder zu verschiedenen Betriebsmodi liegen bislang nicht vor.

Der interne Speicher fällt mit 4 GB vergleichsweise knapp aus. Über eine TF- beziehungsweise microSD-Karte lässt sich die Kapazität laut Hersteller jedoch auf bis zu 512 GB erweitern. Für eine umfangreiche Sammlung klassischer Spiele wird die Speichererweiterung damit praktisch notwendig sein.

Akku, Anschlüsse und Gehäuse

Die Pocket AIS besitzt einen 4.000-mAh-Akku. Eine konkrete Laufzeit nennt AISLPC derzeit nicht. Diese wird in der Praxis unter anderem von Displayhelligkeit, WLAN-Nutzung, Lautstärke, Vibration, RGB-Beleuchtung und der Auslastung des Prozessors abhängen.

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören ein USB-C-Anschluss mit OTG-Unterstützung sowie ein 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss. Die Konsole soll in den Farben Schwarz und Grün erscheinen.

Betriebssystem

Der Handheld verwendet Ais OS, ein von AISLPC entwickeltes Betriebssystem auf Basis von Rocknix, das mit einer vollständig überarbeiteten Benutzeroberfläche ausgestattet ist. Über den integrierten Anwendungsbereich haben Nutzer Zugriff auf einen App-Store, aus dem sie unterstützte Anwendungen von Drittanbietern herunterladen können, darunter YouTube, TikTok und weitere Apps. Auch zusätzliche Spiele lassen sich auf diesem Weg installieren: Dazu wird zunächst die entsprechende Spiele-App heruntergeladen, über die anschließend kompatible Titel bezogen werden können.

Einschätzung

Mit der Pocket AIS positioniert AISLPC einen kompakten Retro-Handheld zwischen klassischen 2D-Systemen und leistungsfähigeren Plattformen wie Dreamcast, Nintendo 64 oder PSP. Das 4:3-Display, die beiden Analogsticks und die Wi-Fi-6-Unterstützung erweitern den Einsatzbereich gegenüber einfacheren Retro-Konsolen.

Der Preis des Handhelds beläuft sich offiziell auf USD $169.99, also derzeit umgerechnet ca. € 150. Offen bleiben derzeit die genaue Softwarebasis, die tatsächliche Emulationsleistung sowie die Akkulaufzeit. Eine abschließende Einschätzung zur Alltagstauglichkeit ist daher erst nach unabhängigen Tests möglich.

Fakten zur AISLPC Pocket AIS