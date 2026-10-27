Hanno: A Magical Tale erzählt von einem Jungen und einem Elefanten und soll 2027 für PC erscheinen.

Das portugiesische Studio One Way Eleven hat neue Details zu Hanno: A Magical Tale veröffentlicht. Das storyorientierte Action-Adventure folgt dem Waisenjungen Vimal, der im Wald einen verletzten Elefanten findet. Er nimmt sich des Tieres an und entdeckt, dass Hanno zugleich die Quelle seiner magischen Kräfte ist.

Hannos Magie funktioniert nur, solange Vimal den Elefanten trägt. Dadurch hängen Erkundung, Umgebungsrätsel und Kämpfe direkt von der Beziehung der beiden Figuren ab. Zeitweise gehen sie getrennte Wege, dann übernimmt die spielende Person auch die Kontrolle über Hanno. Eine geheimnisvolle Bedrohung breitet sich unterdessen in der Welt Ashar aus.

Die Geschichte greift die historische Reise eines asiatischen Elefanten auf, der 1514 von Portugal nach Rom geschickt wurde. One Way Eleven entwickelt daraus eine eigenständige Fantasywelt mit eigener Schriftsprache, Wäldern, alten Wasserwegen und Tempeln. Hanno: A Magical Tale soll 2027 für PC über Steam erscheinen; ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Fakten zu Hanno: A Magical Tale