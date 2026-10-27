VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingIndieNews & Updates

Bolt of Whalington: Steam-Demo des Cat-and-Mech-Metroidvanias startet am 5. November

von Hannes Linsbauer0

Bolt of Whalington zeigt einen neuen Teaser und erhält am 5. November eine kostenlose Steam-Demo.

Das von JF Games entwickelte Bolt of Whalington verbindet klassische Metroidvania-Erkundung mit einer ungewöhnlichen Hauptfigur: Eine Katze bewegt sich durch eine Welt, in der sie auf einen großen Mech angewiesen ist. Ein neuer Teaser gibt einen weiteren Einblick in die Spielwelt und die Kombination aus Plattformpassagen, Erkundung und Kämpfen.

Im Mittelpunkt steht die namensgebende Katze, die mit dem Mech unterschiedliche Bereiche der Karte erreicht und sich gegen Gegner behauptet. Wie bei einem Metroidvania üblich, sollen neue Fähigkeiten und Ausrüstungsoptionen zuvor unzugängliche Wege öffnen. Die Präsentation stellt dabei sowohl die Tierfigur als auch den technisch deutlich größeren Begleiter in den Vordergrund.

Eine kostenlose Demo erscheint am 5. November 2026 auf Steam. Ein Termin für die vollständige Veröffentlichung wurde bislang nicht genannt. Der neue Teaser ist hier zu sehen:

Fakten zu Bolt of Whalington

  • Entwickler: JF Games
  • Genre: Metroidvania, Action-Adventure
  • Plattform: PC via Steam
  • Demo: ab 5. November 2026 kostenlos verfügbar
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Turtle Beach bringt Stealth Flip und Rematch Wireless für PC heraus

Hannes Linsbauer

Commodore 64C Ultimate ist ab sofort erhältlich

Hannes Linsbauer

Nintendo kündigt Indie World für den 28. Oktober an

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link