Bolt of Whalington: Steam-Demo des Cat-and-Mech-Metroidvanias startet am 5. November

Bolt of Whalington zeigt einen neuen Teaser und erhält am 5. November eine kostenlose Steam-Demo.

Das von JF Games entwickelte Bolt of Whalington verbindet klassische Metroidvania-Erkundung mit einer ungewöhnlichen Hauptfigur: Eine Katze bewegt sich durch eine Welt, in der sie auf einen großen Mech angewiesen ist. Ein neuer Teaser gibt einen weiteren Einblick in die Spielwelt und die Kombination aus Plattformpassagen, Erkundung und Kämpfen.

Im Mittelpunkt steht die namensgebende Katze, die mit dem Mech unterschiedliche Bereiche der Karte erreicht und sich gegen Gegner behauptet. Wie bei einem Metroidvania üblich, sollen neue Fähigkeiten und Ausrüstungsoptionen zuvor unzugängliche Wege öffnen. Die Präsentation stellt dabei sowohl die Tierfigur als auch den technisch deutlich größeren Begleiter in den Vordergrund.

Eine kostenlose Demo erscheint am 5. November 2026 auf Steam. Ein Termin für die vollständige Veröffentlichung wurde bislang nicht genannt. Der neue Teaser ist hier zu sehen:

Fakten zu Bolt of Whalington