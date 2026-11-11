Marathon: Symbiosis-Update bringt ab 8. Dezember neue PvE- und PvP-Inhalte

Bungie zeigt im Gameplay-Trailer die Inhalte des Symbiosis-Updates für Marathon, das am 8. Dezember mit einer Open-Play-Woche startet.

Bungie hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Marathon veröffentlicht und zugleich weitere Details zum Symbiosis-Update bekannt gegeben. Die Erweiterung erscheint am 8. Dezember für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam. Alle Spieler erhalten Zugriff auf die neuen Inhalte; Cross-Play und Cross-Save werden weiterhin unterstützt.

In der überarbeiteten Perimeter-Zone haben sich Pilzwucherungen und außerirdische Lebensformen ausgebreitet. Zu den neuen Bereichen gehören die unterirdischen Burrows und das überschwemmte Reservoir. Tief unter der Oberfläche wartet außerdem die Tick Queen. Der neue PvE-Modus Expedition setzt auf Run-Serien aus jeweils drei Durchläufen. Die Herausforderungen können alleine oder mit einer Crew ohne PvP-Bedrohungen gespielt werden, während Flash-Boosts Anpassungen am eigenen Build erlauben.

Für kompetitive Partien kommt mit Deathmatch [Beta] ein experimenteller 3v3-Modus hinzu. Zwei Crews kämpfen dabei um Punkte, ohne ihre dauerhaften Loadouts zu riskieren. Der neue Treffpunkt Limbo bietet zusätzlich Kontakte, einen Schießstand zum Testen von Waffen und Ausrüstung sowie eine Duellarena.

Auch bei den Runnern und Waffen gibt es Neuerungen. Die Bishop-Runner-Hülle ist auf schnelle, mit Klingen bewaffnete Angriffe ausgelegt. Der V17-Flammenwerfer ergänzt das Arsenal für kurze Distanzen, während der Einzelgänger einen neuen Revolver-Archetyp darstellt.

Parallel zum Update findet vom 8. bis 15. Dezember eine Open-Play-Woche statt. Wer mit Kontakten aus Bungie-, PlayStation-5-, Xbox-Series-X|S- und Steam-Netzwerken Crews bildet, kann bis zum 22. Dezember zeitlich begrenzte Prämien freischalten. Den offiziellen Trailer könnt ihr hier ansehen:

Weitere Details nennt der PlayStation.Blog.