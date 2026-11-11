Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX zeigt erstes Gameplay im Trailer

KONAMI zeigt erstmals Gameplay aus Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX und bestätigt den Release am 16. Februar 2027.

KONAMI hat den ersten Gameplay-Trailer zu Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX veröffentlicht. Das Video gibt einen Einblick in den Alltag an der Duellakademie und zeigt, wie die Neuauflage von Yu-Gi-Oh! GX TAG FORCE 3 ihre bekannten Kartenkämpfe mit zusätzlichen Funktionen verbindet.

Im Spiel übernehmen Duellanten die Rolle eines Schülers und erleben ein Schuljahr an der Akademie. Neben den Duellen lässt sich der Campus erkunden, außerdem stehen Freizeitaktivitäten und ein Shop für Kartenpacks zur Verfügung. Freundschaften und Rivalitäten mit Figuren aus dem Anime Yu-Gi-Oh! GX entwickeln sich im Verlauf der Handlung weiter.

Das Deck lässt sich aus mehr als 3.800 Karten zusammenstellen. Ein Schwerpunkt liegt auf den Tag-Duellen, bei denen die eigene Strategie mit der eines Partners abgestimmt werden muss. Neu in dieser Version ist ein Online-Mehrspielermodus für bis zu vier Duellanten, die in einem gemeinsamen Tag-Duell gegeneinander antreten.

Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX erscheint am 16. Februar 2027 für Steam, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Die Vorbestellungen sind laut KONAMI bereits geöffnet. Auf Steam sind unter anderem digitale Hintergrundbilder und Icons als Bonus vorgesehen. Käufer der physischen Switch-2-Version erhalten zusätzlich drei besondere Karten für das Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME.

Weitere Informationen bietet die offizielle Webseite. Den ersten Gameplay-Trailer könnt ihr hier ansehen: