Vienna Comic Con veranstaltet Wildcard-Qualifier für den Red Bull Wings Cup

Auf der Vienna Comic Con am 21. November wird eine Wildcard für die Open League des Red Bull Wings Cup ausgespielt.

Die Vienna Comic Con bringt am 21. und 22. November 2026 erneut Popkultur, Gaming und Community in die VIECON Messe Wien. Ein zusätzlicher Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem kompetitiven Fußballspiel EA SPORTS FC 27: Am Samstag, dem 21. November, wird vor Ort ein Wildcard-Qualifier für die Open League des Red Bull Wings Cup ausgetragen.

Die Veranstaltung bietet ambitionierten Spielerinnen und Spielern damit eine weitere Möglichkeit, sich für das National Final zu qualifizieren. Das Finale findet am 5. Dezember in Salzburg statt. Im weiteren Verlauf des Wettbewerbs führt der Weg laut Veranstalter bis zum internationalen Finale in Miami. Für die Qualifikation zählen vor allem starke Entscheidungen, präzise Spielzüge und Nervenstärke in den entscheidenden Momenten.

Der Qualifier ist in das reguläre Convention-Programm eingebettet. Besucherinnen und Besucher können die Matches verfolgen und die Turnieratmosphäre direkt auf der Messe erleben. Die Partnerschaft mit Red Bull soll dabei den Übergang zwischen klassischem Gaming zu Hause und einer öffentlichen E-Sport-Bühne schaffen.

Wer ohne Qualifikationsdruck spielen möchte, bekommt am Sonntag, dem 22. November, Gelegenheit dazu. Für diesen Tag ist auf der Vienna Comic Con ausschließlich „Free to Play“ vorgesehen. Im Mittelpunkt stehen dann gemeinsames Spielen, der Austausch mit anderen Fans und das Erlebnis der Convention.

Die Vienna Comic Con findet 2026 in der VIECON Messe Wien statt. Damit verbindet das Event seine bekannten Themen aus Film, Serien, Comics und Cosplay mit einem zusätzlichen Turnierangebot für Fans von EA SPORTS FC 27.