Der Preload von Grand Theft Auto VI ist jetzt verfügbar

Der Preload ist jetzt für alle, die Grand Theft Auto VI digital vorbestellt haben, verfügbar. Spieler, die die Code-in-Box-Version vorbestellt haben, können ihren Code, sobald sie ihn erhalten haben, ebenfalls aktivieren und mit dem Preload beginnen.

Grand Theft Auto VI wurde von Grund auf entwickelt, um das bestmögliche Erlebnis für die aktuelle Konsolen-Generation bereitzustellen – mit dem Ziel 30 FPS zu erreichen und die Power beider Plattformen auszuschöpfen, um die riesige und detailreiche Welt von Leonida zum Leben zu erwecken und dabei die Pixeldichte und Bildqualität aller Umgebungen und der Einwohner beizubehalten.

Die PlayStation 5 Pro bietet dabei eine besonders krasse Grafik, mit verbesserter Klarheit durch PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) und Raytracing-Schatten, die es so nur auf der PlayStation 5 Pro gibt.

Grand Theft Auto VI bietet auf PS5 über den gesamten Spielverlauf hinweg hochpräzises haptisches Feedback über die DualSense Controller, das sich über die Einstellungen zur Barrierefreiheit anpassen lässt. Hinzu kommen eine verbesserte räumliche Audiowiedergabe (Spatial Sound) die dafür sorgt, dass der komplette Sound im Spiel Tempest 3D Audio in vollem Umfang ausnutzt, sowie verkürzte Ladezeiten. All dies sorgt dafür, dass sich Grand Theft Auto VI auf der PlayStation 5 am besten spielt.

Das Spiel wird außerdem über XBOX Cloud Gaming mit den Grafik-Einstellungen der XBOX Series S auf den Konsolen XBOX Series X|S and XBOX One verfügbar sein. Technische Faktoren und die Verbindungsgeschwindigkeit können die Perfomance des Spiels beim Cloud-Streaming auf eine Weise beeinflussen, die auf das lokale Gameplay keine Auswirkung haben würde. GTAVI wird außerdem Remote Play auf PlayStation and XBOX unterstützen.

Schaut euch das neue Video von heute an – mit „Blood in Your Eyes“ von Tove Lo aus Grand Theft Auto VI: The Album. Weitere Informationen zu Grand Theft Auto VI findet ihr auf der offiziellen Webseite.