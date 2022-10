FIFA 23 im Test

Mein Hauptaugenmerk galt dem so bekannten Karrieremodus, der seit zig Jahren ein fester Bestandteil des Spiels ist. Er war vor FIFA Ultimate Team (FUT) sogar der beliebteste Spielmodus des Games. Es war innovativ, abwechslungsreich und spannend sein eigenes Team zu gestalten, sich als Manger*In eines realistischen Teams zu versuchen und gleichzeitig die Spiele selbst in die Hand zu nehmen. Auch eine Karriere als Spieler, der sich von kleinen Vereinen bis in die Crème de la Crème des Clubfußballs hochspielen konnte, war eine aufregende Sache. Damals war man auch für die vielen weiteren Aspekte der wirtschaftlichen Lage seines Vereins verantwortlich, womit dem Spiel noch mehr Abwechslung verliehen wurde. Im Laufe der Jahre wurde der Fokus dann allerdings mehr und mehr auf den Geldregen, den der Lootbox-Modus FUT bringt, gelegt und somit war der Karrieremodus nur noch ein Produkt für die Minderheit der FIFA-Spieler*Innen. Dieser wachsende Fokus auf die Monetarisierung seiner Inhalte macht sich jedes Jahr stärker bemerkbar. Erst im letzten Jahr widmete man sich wieder vermehrt dem Karrieremodus, indem man zum Beispiel nach Jahren Abstinenz wieder sein eigenes, fiktives Team gestalten konnte. Doch wie vorhin bereits erwähnt, die Veränderung betrifft letztes Jahr, also stellte sich mir die Frage was 2022 an neuen Ideen hervorgebracht wurde. Und die Antwort hierzu fällt relativ mau aus.

Eine dieser Ideen, die ihren Weg in FIFA 23 gefunden haben, ist es einen Verein mit realen Trainern führen zu können. Obwohl es sich hierbei um einen guten Einfall handelt, ist die Ausführung leider nicht ganz so gut gelungen. Denn zur Verfügung stehen nur eine Hand voll Trainer – eine größere Auswahl wäre hier wünschenswert gewesen. In der beliebten deutschen Bundesliga konnte man überhaupt nur einen einzigen Trainer auswählen, während es in der Liga noch 19 andere gäbe. In kleineren Ligen, wie der dänischen Superliga, war aus allen Coaches frei wählbar. Kurz und knapp ist mein Fazit zu dieser Neuerung: Gut gedacht, schlecht gemacht.