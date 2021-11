FIFA 22 im Test

New, fancy Wording

Abseits von allen inhaltlichen Änderungen sind die spielerischen Neuerungen, vor allem für eingefleischte Fans, sicherlich viel wichtiger. Hier war Electronic Arts sehr kreativ – insbesondere beim Auswählen der Bezeichnungen für die neuen Features. Hinter „Hypermotion„ versteckt sich etwa eine neue Motion-Capture-Technologie, welche als Grundlage für die mehr als 4.000 neue Animationen dient. Der Machine-Learning-Algorithmus „ML-FLOW„ lernt darüber hinaus aus mehr als 8,7 Millionen Frames und schreibt in Echtzeit neue Animationen. Mit den „Kinetic Air Battles„ soll es mehr Realismus bei Zweikämpfen geben und durch die „Composed Ball Control„ sorgt bei längeren Doppelkontakt-Animationen für noch natürlichere und nahtlosere Ballkontrolle. Klingt nicht nur sehr fancy, ist es auch. Das komplette Spielgeschehen sieht nicht realistischer aus, als noch in den Vorgängerspielen, sondern wirkt sich dann sogar auch spielerisch aus, denn die zahlreichen kleineren Verbesserungen sorgen für ein deutlich flüssigeres und anspruchsvolleres Gameplay. Bei der KI könnte dagegen noch die eine oder andere Stellschraube gedreht werden, vor allem in der Verteidigung agieren die computergesteuerten Gegner und Mitspieler oftmalig etwas fehleranfällig. Diese Schwäche kann dann aber wieder durch das verbesserte Torhüter kompensiert werden. Außerdem kann nun per Tastendruck gezielt einer der vier dem Ball am nächsten befindlichen Spieler ausgewählt werden, sodass man beispielsweise kleinere Lücken in der Defensive schnell manuell schließen kann.

FIFA 22 profitiert natürlich auch von der Leistung der neuen Konsolengeneration, wer auf einem etwas älteren Spielgerät spielen möchte, der muss mit ganz klaren Abstrichen rechnen. So sind etwa das Tutorial als auch die Zwischensequenzen des Karrieremodus ausschließlich Next-Gen-Spielern vorbehalten, aber auch die neuen Technologien wie Hypermotion und Machine Learning gibt es nur dort. Auf der PS4 sowie der Xbox One bleiben also lediglich die inhaltlichen Neuerungen und ein paar nette Detailverbesserungen übrig. Bei der Nintendo Switch Version gilt sowieso das gleiche wie in den letzten drei Jahre: Die FIFA Legacy Edition bietet die Gameplay-Innovationen aus dem letztjährigen FIFA ohne neue Entwicklungen oder entscheidende Verbesserungen. Wer also eine ältere Version besitzt und keine aktuellen Spielerdaten braucht, der kann beruhigt dabei bleiben. Den Test zur FIFA 18 könnt ihr übrigens hier nachlesen.