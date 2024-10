Bloober Team kündigt neuen Sci-Fi Survival Horror „Cronos: The New Dawn“ an

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von SILENT HILL 2 kündigte Bloober Team Cronos: The New Dawn an – ein brandneues Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel, das 2025 erscheinen wird.

Das Spiel befindet sich für PC auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S in Entwicklung.

Cronos: The New Dawn ist die erste eigene IP von Bloober Team im Survival-Horror-Genre und markiert einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung des polnischen Studios als Meister des Horrors, das zuletzt mit dem SILENT HILL 2-Remake Erfolge feierte. Auf der heutigen Xbox Partner Preview wurde ein kurzer Vorgeschmack auf das Gameplay enthüllt.

Cronos: The New Dawn ist eine verworrene Zeitreise, die in einer unbarmherzigen postapokalyptischen Zukunft im Polen der 1980er Jahre spielt. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Zeitreisenden, der als Agent der mysteriösen Organisation Kollektiv in die Vergangenheit geschickt wird. Hier muss er wichtige Personen, die die Apokalypse nicht überlebt haben, zurück in die Zukunft bringen. Um die Mission des Kollektivs zu erfüllen, müssen Spieler ein tödliches Ödland voller monströser Abscheulichkeiten überleben, das durch ein katastrophales Ereignis, bekannt als „Die Veränderung“, entstanden ist und die Kampffähigkeiten der Spieler herausfordern wird.

„Nach dem Erfolg von SILENT HILL 2 sind wir stolz, mit Cronos eine aufregende neue IP von Bloober Team zu präsentieren“, so Piotr Babieno, CEO von Bloober Team. „Mit diesem Survival-Horror-Titel, der eine natürliche Weiterentwicklung unserer kreativen Vision und der Strategie unseres Studios darstellt, setzen wir unser Engagement fort, das Horror-Genre neu zu definieren. Durch die Verschmelzung einer düsteren Horroratmosphäre mit dem grenzenlosen Potenzial der Science-Fiction verspricht Cronos ein neues Survival-Erlebnis. Wir können es kaum erwarten, es im Jahr 2025 mit der Welt zu teilen.“

Cronos: The New Dawn kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden. Weitere Informationen gibt es auf Steam, dem PlayStation– und dem Microsoft Store.