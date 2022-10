Asterigos: Curse of the Stars im Test

Heldenstory

Eine Stadt, die seit 1.000 Jahren unter einem schrecklichen Fluch leidet, voll mit schrecklichen Monstern und unzähligen Gefahren… und ein junges Mädchen wird losgeschickt, die Situation zu klären. Typische Computerspiel Story eben, Shakespeare würde sich bei so einer lächerlichen Prämisse im Grab umdrehen, aber wir Spieler können froh sein, wenigstens irgendeine Story zu erhalten. Eigentlich ist es ja eh in den meisten Spielen so – wir spielen einen einsamen Helden, der sich im Kampf gegen das Böse durch unendliche Monsterhorden schnetzelt. Und so schlecht ist die Geschichte eigentlich gar nicht, sie wird in vielen Zwischensequenzen, (magischen) Rückblicken und anhand vieler schriftlicher Dokumente im Detail erzählt und beinhaltet durchaus ein paar mehr Details als „böser Zauberer erschafft Monsterarmee und will die Welt erobern“. Unsere Entscheidungen haben Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Story.

Wir spielen Hilda, eine junge Kriegerin, die ausgesandt wird um zu klären, was mit einer von unserem Vater geleiteten Expedition passiert ist. Unser Vater hat sich mit einigen Kriegern aufgemacht, um die Stadt Aphes zu erkunden – und ist seit dem verschollen. Wir erforschen also Aphes, die gefallene Stadt der Sterne, und werden im Laufe des Spieles versuchen, ihre Probleme zu lösen und die Stadt zu ihrem alten Glanz zurückzuführen. Dazu müssen wir nur ein paar Monster vernichten. Wir können zwischen mehreren Waffen wählen, neben unseren Kurzschwertern haben wir auch einen Hammer, einen Speer und einen Zauberstab (für Distanzangriffe) zur Auswahl. Mit unserem Schild können wir Angriffe blocken. Als ausgebildete Kriegerin können mir mit all den Dingen umgehen, wobei wir im Laufe des Spieles natürlich immer besser werden, wenn wir uns auf bestimmte Waffen konzentrieren.