Das zweite Early-Access-Update für Expeditions: Samurai ist verfügbar und erweitert das Rollenspiel um den zweiten Akt, Osaka sowie neue Möglichkeiten zur Tarnung.

Campfire Cabal und THQ Nordic haben das zweite große Early-Access-Update für Expeditions: Samurai veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht der zweite Akt der Geschichte, der die Gruppe unter anderem in die Handelsstadt Osaka führt. Das Rollenspiel ist auf Steam im Early Access erhältlich.

Insgesamt ergänzt das Update elf neue Orte, sieben Hauptquests und drei Nebenmissionen. Nachdem sich die vollständige Besatzung der Gruppe angeschlossen hat, führt die Handlung weiter in die politischen Konflikte Japans. Dabei trifft die Gruppe auch auf historische Persönlichkeiten und muss Entscheidungen treffen, um das Vertrauen einflussreicher Akteure zu gewinnen.

Neu sind außerdem Verkleidungen und soziale Tarnung. Mit passender Kleidung, Diplomatie oder Täuschung lassen sich gesperrte Bereiche betreten, ohne dass zwangsläufig ein Kampf oder ein klassischer Schleichversuch nötig wird. Wer sich vor den Augen einer Wache umzieht, riskiert allerdings, entdeckt zu werden.

Auch bestehende Systeme wurden überarbeitet: Ein neuer Zielmodus soll die Steuerung von Kämpfen mit dem Gamepad verbessern. Begleiter bewegen sich schneller und sollen seltener aneinander hängen bleiben. Laut Entwickler wurde zudem die Gruppengröße auf sechs Personen erhöht und die Balance angepasst.

Weitere Details zum Update stehen auf der offiziellen Seite von THQ Nordic.