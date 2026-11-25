Die Golden Cat Awards 2026 haben ihre nominierten Spiele vorgestellt. Abgestimmt wird über Minimap bis zum 15. Dezember; die Gewinner sollen am 17. Dezember bekannt gegeben werden.

Bei den Golden Cat Awards stehen fünf Hauptkategorien im Mittelpunkt: Best Steam Game, Best Xbox Game, Best PlayStation Game, Best Switch Game und Game of the Year. Die Veranstalter haben die Kandidaten für die vier Plattformkategorien veröffentlicht. Eine gesonderte Liste für Game of the Year war in der Aussendung nicht enthalten.

Zu den Steam-Nominierten zählen unter anderem Slay the Spire 2, Crimson Desert, Forza Horizon 6, Mewgenics und Cairn. Auf PlayStation treten laut Liste unter anderem Grand Theft Auto VI, Marvel’s Wolverine, Saros und Phantom Blade Zero an. Auf Xbox gehören neben Grand Theft Auto VI und Forza Horizon 6 auch Gears of War: E-Day zu den Kandidaten.

In der Switch-Kategorie stehen unter anderem Pokémon Pokopia, Splatoon Raiders, Fire Emblem: Fortune’s Weave und Tomodachi Life: Living the Dream zur Wahl. Mehrere Spiele sind auf verschiedenen Plattformen nominiert. Die vollständige Übersicht findet sich bei Minimap.

Abstimmung anhand der Spielhistorie

Die reguläre Stimmabgabe setzt eine Registrierung bei Minimap voraus. Die Plattform überprüft laut Veranstalter anhand der Spielhistorie, welche nominierten Titel eine Person tatsächlich gespielt hat und für welche sie abstimmen darf. Zusätzlich gibt es Support Votes: Auch wer einen nominierten Titel nicht gespielt hat, kann ihn unterstützen. Das Spiel mit den meisten dieser Stimmen soll eine eigene Auszeichnung erhalten.

Die Abstimmung endet am 15. Dezember 2026, die Gewinner werden am 17. Dezember bekannt gegeben. Die Preisverleihung soll auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Minimap übertragen werden; eine genaue Uhrzeit wurde noch nicht genannt. Weitere Informationen zur Teilnahme stehen auf der offiziellen Award-Seite.