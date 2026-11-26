Relic Entertainment hat Company of Heroes 3: Operation Torch für PC veröffentlicht. Der Einzelspieler-DLC erzählt die Nordafrika-Kampagne in 15 Missionen.

Die Erweiterung Operation Torch ist ab sofort für Company of Heroes 3 auf PC erhältlich. Relic Entertainment verlangt für den Kampagnen-DLC auf Steam 18,99 Euro. Im Mittelpunkt stehen amerikanische Streitkräfte, die während des Zweiten Weltkriegs in Nordafrika gegen deutsche Truppen kämpfen.

Die Handlung führt von den alliierten Landungen über die Niederlage am Kasserinpass bis zum Angriff auf Hügel 609. Drei amerikanische Offiziere vermitteln unterschiedliche Perspektiven auf die Ereignisse. Die zunächst unerfahrenen Einheiten müssen dabei sowohl Erfolge als auch Rückschläge bewältigen.

Die 15 Missionen orientieren sich laut Relic an historischen Gefechten und bringen unterschiedliche Aufgaben mit sich. Dazu gehören Landungen an der Küste, Schleichoperationen, Verteidigungseinsätze und größere Angriffe. Gelände, Einheiten und Fähigkeiten sollen je nach Einsatz unterschiedliche taktische Herangehensweisen erfordern.

Zwischen den Missionen lässt sich die Armee weiterentwickeln. Durch abgeschlossene Einsätze und optionale Nebenziele werden Verbesserungen freigeschaltet; Entscheidungen wirken sich auf die Zusammenstellung der Truppe im weiteren Verlauf aus. So können Spieler ihre Streitkräfte an die bevorzugte Spielweise anpassen.

Die Veröffentlichung fällt in das 20. Jubiläumsjahr der Reihe und folgt auf das kostenlose 3.0-Jubiläumsupdate. Weitere Einzelheiten stehen auf der offiziellen Seite zu Operation Torch.