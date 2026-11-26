Ubisoft stellt die erweiterte Geschichte von Rayman Legends Retold vor. Die Neuauflage erscheint am 3. Dezember mit vertonten Zwischensequenzen und acht vollständigen Lokalisierungen.

In einem neuen Story-Deep-Dive erklärt Ubisoft, wie Rayman Legends Retold den bekannten Plattformklassiker um eine zusammenhängende Handlung erweitert. Rayman und seine Freunde suchen nach dem Ursprung einer verderblichen Kraft, die in der Lichtung der Träume und den zugehörigen Welten Chaos auslöst.

Hinter den Ereignissen stehen dunkle Teensies und eine vermummte Gestalt, die eine geheimnisvolle Kugel bei sich trägt. Die Teensies kontrollieren die Wächter der einzelnen Reiche. Rayman und seine Begleiter müssen diese befreien und der Ursache der Verderbnis nachgehen. Ein Schauplatz ist das Land der wandelnden Seelen aus Rayman Origins, das für die Neuauflage neu gestaltet wurde.

Spielbar sind Rayman, Globox, Barbara und der Große Minimus. Daneben kehren bekannte Figuren wie Murfy, Bubble Dreamer und Betilla zurück. Neu im Figurenensemble sind unter anderem Victor Velour, der Kostüme bereitstellt, und Il Vandalo, der den überarbeiteten Modus Kung Foot Evo präsentiert.

Die Geschichte wird durch vollständig vertonte Zwischensequenzen erzählt. Das Spiel erscheint laut Ubisoft in acht vollständig lokalisierten Sprachfassungen, darunter Deutsch und Englisch. Zur Neuauflage gehören außerdem 3D-Grafik, neue musikalische Levels, eine zusätzliche Welt, die Höhle der Prüfungen und ein erweiterter Soundtrack.

Rayman Legends Retold erscheint am 3. Dezember 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Informationen zum Spiel bietet die offizielle Ubisoft-Seite.