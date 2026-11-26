Ein neuer Übersichtstrailer zu Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition zeigt den neuen Modus, die Heldin Shimmer und technische Verbesserungen.

Nintendo hat einen Überblick über die Neuerungen von Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition veröffentlicht. Die überarbeitete Fassung des Rollenspiels erscheint am 3. Dezember 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Besitzer des ursprünglichen Xenoblade Chronicles 3 können ein separat erhältliches Upgrade Pack erwerben.

Die Geschichte führt erneut in die Welt Aionios, in der die Nationen Keves und Agnus gegeneinander kämpfen. Noah und Mio stammen aus den verfeindeten Lagern und arbeiten nach einer Begegnung zusammen. Gemeinsam mit ihren Begleitern decken sie eine Bedrohung auf, die über den Krieg zwischen den Nationen hinausreicht.

Auf Nintendo Switch 2 nennt Nintendo eine verbesserte Leistung mit 60 Bildern pro Sekunde sowie eine Auflösung von 4K im TV-Modus und 1080p im Handheld-Modus. Für die 4K-Darstellung wird ein entsprechender Fernseher benötigt. Die Zwischensequenzen sind auf Englisch und Japanisch vertont.

Neu ist die Kammer der Helden: In diesem Modus treten Spieler gegen aufeinanderfolgende Gegnerwellen an. Erfolge erlauben es, die Gruppe zu stärken, Fähigkeiten zu verbessern oder weitere Verbündete zu gewinnen, bevor am Ende ein besonders starker Gegner wartet.

Hinzu kommt die Heldin Shimmer. Die Angreiferin setzt auf schnelle Kombinationen und besitzt mit dem Schicksalsblick eine Fähigkeit, die ihr einen Blick in die Zukunft ermöglicht. Weitere Informationen zur Edition und zum Upgrade stehen auf der offiziellen Nintendo-Seite.