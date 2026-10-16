SiN: Reloaded erhält physische PlayStation-5-Edition

Nightdive Studios und Atari bringen SiN: Reloaded als physische Standardedition für PlayStation 5 heraus. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Nightdive Studios und Atari haben eine physische Standardedition von SiN: Reloaded für PlayStation 5 angekündigt. Die Disc-Version soll am 26. Januar 2027 ausgeliefert werden und kostet 29,99 US-Dollar beziehungsweise 29,99 Euro. Vorbestellungen sind ab sofort über den Atari-Shop möglich.

Bei SiN: Reloaded handelt es sich um ein Remaster des 1998 veröffentlichten Ego-Shooters von Ritual Entertainment. Nightdive überträgt den Titel mit seiner KEX-Engine auf aktuelle Plattformen und behält dabei die ursprünglichen Systeme bei. Dazu gehören bereichsabhängige Trefferreaktionen, interaktive Umgebungen und Missionen, die sich durch die Aktionen der Spielfigur verändern.

Im Mittelpunkt stehen weiterhin Colonel John Blade und Elexis Sinclaire. Die Kampagne führt durch die dystopische Stadt Freeport und verbindet klassische Schusswechsel mit interaktiven Objekten wie Computern und steuerbaren Fahrzeugen. Einen Eindruck vom überarbeiteten Look vermittelt der offizielle Launch-Trailer.

Digital ist SiN: Reloaded bereits für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC erhältlich. Die PC-Version kann über Steam und GOG bezogen werden. Die physische Neuauflage ist zunächst ausschließlich für PlayStation 5 angekündigt.

Fakten zu SiN: Reloaded