NVIDIA RTX Spark PCs ab sofort verfügbar

NVIDIA bringt RTX Spark als neue Windows-PC-Plattform mit Blackwell-RTX-Grafik, bis zu 128 GB Unified Memory und lokaler KI-Unterstützung in den Handel.

Die ersten Laptops mit NVIDIA RTX Spark sind ab sofort weltweit erhältlich. ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft und MSI bieten entsprechende Systeme über ihre Webseiten und große Händler an. Der Einstiegspreis liegt laut NVIDIA bei 2.599 US-Dollar, wobei Preise und Konfigurationen regional abweichen.

RTX Spark kombiniert einen NVIDIA-Blackwell-Chip mit einer Grace-CPU, RTX-Grafik, CUDA und dem vollständigen NVIDIA-AI-Stack. Die gemeinsame Speicherarchitektur soll bis zu 128 GB Unified Memory und bis zu ein Petaflop FP4-Rechenleistung ermöglichen. Damit richtet sich die Plattform an Kreative, Entwickler und Spieler, die lokale KI-Modelle und anspruchsvolle Anwendungen auf einem mobilen Windows-PC ausführen möchten.

Zum Start nennt NVIDIA unter anderem lokale Agenten wie Hermes und OpenClaw sowie das Nemotron-3.5-Bolt-Modell für unterstützte Konfigurationen. Mit Software-Updates für lokale KI sollen außerdem Adobe Photoshop und Premiere, Blender und weitere Kreativwerkzeuge von den Optimierungen profitieren. NVIDIA Broadcast 2.3 und neue RTX-Video-Funktionen für ComfyUI gehören ebenfalls zum Startumfang.

Auch Spiele sind Teil des Konzepts. NVIDIA verweist auf Hunderte unterstützte Titel sowie auf das neue RTX-Spark-Gaming-Ökosystem. Das schnellere DLSS-5-KI-Modell soll gemeinsam mit Beta-Updates der NVIDIA App verfügbar werden. Welche Leistung einzelne Spiele tatsächlich erreichen, hängt von Modell, Kühlung und Konfiguration des jeweiligen Laptops ab.

Fakten zu NVIDIA RTX Spark