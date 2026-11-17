San Diego Studio hat erste Informationen zu MLB The Show 27 veröffentlicht. Ein Tech Test soll zurückkehren, außerdem werden die Now-&-Later-Packs aus dem Vorgänger fortgeführt.

Für die Baseball-Simulation MLB The Show ist ein neuer Teil angekündigt: San Diego Studio hat erste Details zu MLB The Show 27 in einem Beitrag auf dem PlayStation.Blog vorgestellt. Konkrete Angaben zu Veröffentlichungstermin und unterstützten Plattformen wurden in der Meldung noch nicht genannt.

Bestätigt ist die Rückkehr des Tech Tests. Die Vorabtests sollen dem Entwicklerteam dabei helfen, Fehler zu finden, die technische Leistung zu bewerten und Rückmeldungen aus der Community in die weitere Entwicklung einfließen zu lassen. Weitere Informationen zum Ablauf und zum Zeitplan will San Diego Studio im kommenden Jahr bekannt geben.

Ebenfalls wieder dabei sind die Now-&-Later-Packs aus MLB The Show 26. Diese enthalten Objekte, die bereits im Vorgänger genutzt werden können. Zusätzlich lassen sich die später ausgegebenen Gutscheine bei der Standardveröffentlichung von MLB The Show 27 ohne weitere Kosten in entsprechende The-Show-Packs umwandeln.

Die Gutscheine werden laut den vorliegenden Angaben durch im Diamond-Dynasty-Modus von MLB The Show 26 freigespielte Now-&-Later-Inhalte erzeugt. Sie sollen automatisch eingelöst werden, sobald sich Spielerinnen und Spieler zum Start auf der Konsole in MLB The Show 27 anmelden. Als Rückblick auf den Vorgänger nennt San Diego Studio außerdem Community-Zahlen von 31.541 gespielten Jahren und mehr als einer Milliarde geschlagenen Homeruns.

Weitere Informationen bündelt die offizielle Seite TheShow.com.