Dave the Diver und Core Keeper verbinden ihre Welten ab dem 30. November in einem optionalen Crossover.

Mintrocket hat eine umfangreiche Zusammenarbeit zwischen Dave the Diver und Core Keeper angekündigt. Das Crossover erscheint am 30. November und wird in beiden Spielen als dauerhaft verfügbare, optionale Erweiterung integriert. Die Inhalte richten sich damit sowohl an bestehende Spielerinnen und Spieler als auch an alle, die später in eines der beiden Abenteuer einsteigen.

In Dave the Diver tauchen Elemente aus dem unterirdischen Sandbox-Abenteuer auf. Die Ankündigung stellt bekannte Figuren und Motive aus Core Keeper in Aussicht, die in Daves Restaurant- und Tauchabenteuer eingebunden werden. Welche Aufgaben und Begegnungen daraus entstehen, soll die Veröffentlichung am Monatsende zeigen.

Umgekehrt erhält auch Core Keeper exklusive Inhalte mit Bezug zu Dave the Diver. Dazu gehören Figuren und Gegenstände, die sich an der farbenfrohen Unterwasserwelt und den bekannten Charakteren des Spiels orientieren. Die beiden Entwicklerteams wollen damit die unterschiedlichen Spielwelten verbinden, ohne den eigentlichen Fortschritt der jeweiligen Hauptspiele zu verändern.

Das Update ist als freiwillige Ergänzung konzipiert: Wer die Crossover-Inhalte nutzen möchte, kann sie in beiden Spielen aktivieren, während die bisherigen Kampagnen und Spielsysteme unverändert verfügbar bleiben. Weitere Einzelheiten zu Umfang und Freischaltung sollen bis zum Start am 30. November bekannt gegeben werden.