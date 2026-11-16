Winning Streak Games arbeitet weiter an We Are Football 2027. Neben zahlreichen Verbesserungen und Fehlerkorrekturen bot Update 3 eine besondere Neuerung für heimische Fußballfans: eine eigene österreichische Sprachversion.

Mit Update 5 stehen bereits weitere Verbesserungen für den Fußballmanager in den Startlöchern. Mit We Are Football 2027 hat Winning Streak Games rund um Genre-Veteran Gerald Köhler am 16. September 2026 den neuesten Teil seiner Fußballmanager-Reihe veröffentlicht. Seit dem Release versorgt das unabhängige Entwicklerstudio das Spiel regelmäßig mit Updates. Neben technischen Verbesserungen und Anpassungen an der Spielbalance gibt es dabei auch einige Neuerungen, die speziell für den österreichischen Markt interessant sind.

Wer sich zunächst einen genaueren Eindruck vom Spiel verschaffen möchte, findet hier einen Testbericht zu We Are Football 2027.

Außerdem haben wir uns im Rahmen unserer „Auf ein Wort zu…“-Rubrik mit Gerald Köhler über die Zukunft der Reihe, die Eigenständigkeit des Studios und die geplanten Neuerungen ausgetauscht. Das vollständige Interview im kann hier nachgelesen werden.

Auf ihrem Steady-Auftritt informiert Winning Steak Games zudem fortlaufend über die weiteren Planungen und den Fortschritt beim Nachfolger We Are Football 2028.

Österreichische Sprachversion für heimische Fußballfans

Eine der interessantesten Neuerungen seit dem Release ist zweifellos die österreichische Sprachversion. Diese wurde mit Update 3 am 14. Oktober 2026 integriert und ergänzt die bisherigen offiziellen Sprachfassungen.

Dabei handelt es sich nicht einfach um eine alternative Schreibweise oder eine geringfügig angepasste Übersetzung. Vielmehr werden typische österreichische Fußballbegriffe berücksichtigt, die sich teilweise deutlich von den in Deutschland gebräuchlichen Bezeichnungen unterscheiden. Im Interview mit Gamers.at hat Gerald Köhler bereits vor der Veröffentlichung über die geplanten Anpassungen gesprochen. Dabei nannte er konkrete Beispiele wie „Corner“, „Bewerb“, „Stange“ und „Out“, die künftig anstelle der deutschen Begriffe verwendet beziehungsweise entsprechend ins Spiel integriert werden sollten. Der Aufwand dahinter ist durchaus beachtlich: Laut Köhler mussten dafür rund 2.000 Textzeilen angepasst werden. Besonders interessant ist auch der Hintergrund dieser Entscheidung. Österreich zählt für Winning Streak Games zu den wichtigsten Märkten. Im Interview bezeichnete Köhler Österreich sogar als den zweitwichtigsten Markt für das Studio. Bereits für We Are Football 2027 wurden deshalb verschiedene Inhalte für Österreich und die Schweiz umgesetzt. Mit der österreichischen Sprachversion wurde eine ursprünglich für den Nachfolger vorgesehene Neuerung sogar vorgezogen. Auch die weitere Entwicklung der Reihe soll davon profitieren. Köhler erklärte, dass Österreich und die Schweiz künftig stärker als Fokusregionen berücksichtigt werden sollen. Dabei geht es nicht nur um die Sprache, sondern auch um die Besonderheiten der nationalen Ligen und Vereine.

Gerade das österreichische Meisterschaftsformat stellt die Entwickler vor spezielle Herausforderungen, etwa bei der Berechnung und Darstellung von Statistiken. Für kommende Versionen sollen diese Bereiche weiter verbessert werden.

Update 1 bis 4: Kontinuierliche Verbesserungen seit dem Release

Winning Streak Games hat seit Release bereits vier Updates veröffentlicht. Diese brachten sowohl kleinere Komfortverbesserungen als auch umfangreichere Anpassungen – wie die österreichische Sprachversion.

Update 1 erschien am 24. September 2026 und konzentrierte sich zunächst auf wichtige Fehlerkorrekturen und Verbesserungen im Transferbereich. Neue Filter für Verkäufe und Leihen erleichterten die Suche auf dem Transfermarkt. Außerdem konnten die 3D-Trikots vollständig deaktiviert werden.

Mit Update 2 folgten weitere Anpassungen, darunter Verbesserungen bei der Stadiondarstellung und zusätzliche Komfortfunktionen.

Update 3 brachte am 14. Oktober 2026 schließlich neben der österreichischen Sprachversion auch Italienisch als weitere offizielle Sprache. Ein neuer Sprachauswahlbildschirm erleichtert die Auswahl. Insgesamt werden nun bis zu 30 Sprachen unterstützt, sofern entsprechende, von Fans erstellte Sprachdateien vorhanden sind. Auch inhaltlich wurde nachgebessert. Spieler berücksichtigen bei Vertragsverhandlungen nun fixe Ablösesummen stärker, bei Verhandlungen gibt es einen zusätzlichen Kader-Button und das Präsidium zeigt an, welche Beliebtheit für eine Vertragsverlängerung erforderlich ist.

Am 4. November 2026 folgte Update 4. Zu den größeren Neuerungen gehören zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten im Kreativmodus. Abgesehen von Aktionen wie Punktabzügen können nun sämtliche Möglichkeiten des Kreativmodus bereits beim Spielstart ausgeschöpft und für zukünftige Spielstände gespeichert werden. Außerdem lassen sich Achievements optional auch im Kreativmodus freischalten.

Die Managerkarriere wurde ebenfalls überarbeitet. Angebote besserer Vereine setzen nun schrittweise höhere Managerlevel voraus. Bei der Jobsuche werden zunächst der aktuelle beziehungsweise letzte Standort und benachbarte Länder berücksichtigt. Erst mit zunehmendem Karrierefortschritt erweitert sich der geografische Suchradius.

Auch die Vereinsgründung erhielt neue Möglichkeiten. Wer einen eigenen Klub gründet, kann dessen Vereinsgelände bereits beim Spielstart von Grund auf gestalten. Das verfügbare Budget richtet sich dabei nach dem gewählten Schwierigkeitsgrad.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Fehler bei Tabellenberechnungen, Spielerverhandlungen, Transfers und der automatischen Einsatzplanung behoben.

Update 5: Weitere Verbesserungen für Spielerentwicklung und Vereinsverwaltung

Während die ersten vier Updates bereits veröffentlicht wurden, befindet sich Update 5 derzeit in Arbeit.

Winning Streak Games hat dazu am 11. November auf Steady einen ersten Zwischenstand veröffentlicht. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest. Die Entwickler weisen außerdem darauf hin, dass es sich bei den genannten Punkten um geplante Änderungen handelt.

Besonders umfangreich fallen die Anpassungen bei der Kaderverwaltung und beim Scouting aus. So soll das Vertragsjahr von Spielern auf der Scoutingliste künftig rot markiert werden, wenn diese inzwischen den Verein gewechselt oder ihren Vertrag verlängert haben. Auch die Merkliste erhält zusätzliche Informationen. Dort wird das Vertragsjahr ergänzt und farblich hervorgehoben, wenn es innerhalb der vergangenen 100 Tage relevante Vertragsänderungen gegeben hat. Im Trainingsbereich soll künftig der aktuelle Trainingsumfang der zweiten Mannschaft direkt angezeigt werden. Dabei wird auch zwischen Amateur-, Halbprofi- und Profistatus unterschieden. Zusätzlich lässt sich erkennen, wie viele Spieler gerade eine bestimmte Fähigkeit trainieren. Bei der Charakterentwicklung wird es ebenfalls komfortabler. Geplante Charakteränderungen eines Spielers sollen sich künftig wieder entfernen lassen, ohne sie durch eine andere Änderung ersetzen zu müssen. Außerdem wird angezeigt, wie viele Entwicklungsschritte eine entsprechende Veränderung benötigt. Eine weitere praktische Neuerung betrifft die Bedienung: Ein Rechtsklick auf die Pfeile bei Verhandlungen soll künftig fünf Linksklicks entsprechen. Damit lassen sich wiederkehrende Eingaben deutlich schneller erledigen.

Auch Fans des umfangreichen Editors dürfen sich auf weitere Funktionen freuen. Geplant ist unter anderem eine eigene Ligenübersicht. Bei der Spielergenerierung sollen sich künftig die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Talente einstellen lassen.

Besonders interessant ist die geplante Mehrfachbearbeitung von Spielern. Über STRG und SHIFT sollen sich mehrere Spieler gleichzeitig auswählen und bearbeiten lassen. Mithilfe von Tastenkürzeln können anschließend beispielsweise die Stärke angepasst, Talente verändert oder neue Fähigkeiten und Charaktereigenschaften ausgewürfelt werden.

Auch die Vereinsübersicht wird erweitert und erhält eine zusätzliche Zuschauer-Spalte. Darüber hinaus sollen sich die Texte des Saisonrückblicks künftig exportieren lassen. Für den Kreativmodus ist außerdem vorgesehen, das Geld auf dem persönlichen Managerkonto festlegen zu können. Kinder des eigenen Managers sollen im Fußball künftig immer als besonders talentiert generiert werden. Bei der Verwaltung des Vereinsgeländes sind ebenfalls weitere Komfortverbesserungen geplant. In der 2D-Ansicht soll sich die Auswahl von Gebäuden und Objekten künftig auch über einen Rechtsklick auf der Karte aufheben lassen. Für die 3D-Ansicht sind Verbesserungen an Shadern, Boden, Schatten und Bäumen vorgesehen. Eine zusätzliche Seite in den Vereinsinformationen soll künftig sämtliche Transfers des jeweiligen Vereins auflisten.

Neben den neuen Funktionen umfasst Update 5 zahlreiche Fehlerkorrekturen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Spielbalance und der Entwicklung von Spielern.

So soll die Neubewertung von Spielern im Herbst deutlich reduziert werden. Die entsprechenden Anpassungen werden auf 50 Prozent gesenkt. Generell sollen Spieler abhängig von ihrer Stärke weniger zusätzliche Punkte erhalten. Damit wollen die Entwickler offenbar einer zu schnellen Entwicklung entgegenwirken.

Auch bei der internationalen Wettbewerbsstruktur gibt es Nachbesserungen. Unter anderem werden Fehler bei der Fünfjahreswertung korrigiert. Künftig sollen die Ergebnisse von Pokalsiegern korrekt berücksichtigt werden. Außerdem wird das Resultat nach einer Verlängerung über 120 Minuten einbezogen. Eine fehlerhafte Neuberechnung der Teilnehmer zu Beginn der Hauptrunde, die zu überhöhten Punktzahlen kleinerer Länder führen konnte, soll ebenfalls behoben werden. Weitere Korrekturen betreffen die Anzeige von Fitness und Frische in der Matchanalyse, Budgetverhandlungen mit dem Präsidium sowie die Rekordstatistiken nach Spieltagen. Auch im internationalen Fußball wurden verschiedene Probleme entdeckt und behoben. Dazu gehören falsche Elfmeterschützen sowie eine unausgewogene Verteilung von Jugendspielern unterschiedlicher Nationalitäten.