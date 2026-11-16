Operation Vital Signal bringt zum Start von Year 11 Season 4 neue Operator- und Ranglistenfunktionen in Rainbow Six Siege.

Ubisoft hat die vierte Saison von Year 11 für Rainbow Six Siege vorgestellt. Operation Vital Signal startet am 1. Dezember 2026 und ergänzt den Taktik-Shooter um überarbeitete Operator-Funktionen, Änderungen an der Rangliste und mehrere saisonale Aktivitäten. Eine Übersicht der Neuerungen bietet Ubisoft auf der offiziellen Saisonsseite.

Im Mittelpunkt steht die Überarbeitung von Doc. Sein E-HEAL-Monitor erlaubt es, Teammitglieder aus der Distanz zu heilen oder wiederzubeleben. Zudem können vorab angebrachte Patches aus sicherer Entfernung ausgelöst werden. Mit der MBZ-19 kommt außerdem eine neue Waffe für ausgewählte Verteidiger wie Jäger, Warden und Thunderbird hinzu. Das Maschinengewehr verfügt über ein 64-Schuss-Magazin, verursacht 33 Schaden und erreicht eine Feuerrate von 750 Schuss pro Minute.

Auch das Balancing wird angepasst. Thunderbirds Kona-Stationen erhalten eine kürzere Abklingzeit und können künftig Betäubungs- und Erschütterungseffekte neutralisieren. Gleichzeitig werden die Schrotflinten ACS12 und TCSG12 bei Schaden und Magazinkapazität verändert. In der Rangliste teilt Ubisoft die bisherigen Spiele in Ranked Solo/Duo und Ranked Flex auf. Beide Warteschlangen nutzen ein gemeinsames Matchmaking, während die erforderliche Account-Stufe von 50 auf 30 sinkt.

Die Karten Bank, Yacht, Favela und Tower erhalten visuelle sowie spielerische Anpassungen. Ein neues Social Hub soll den Austausch erleichtern. Im zeitlich begrenzten Testgelände läuft vom 19. Januar bis 2. Februar eine Playlist mit halben Verstärkungen. Ergänzt wird die Saison durch das acht Spieler starke Free-for-All-Event Freeze for All: Permafrost, die Rückkehr von Grand Larceny im Februar und Winterbelohnungen vom 1. Dezember bis 15. Januar. Ein DOOM-Slayer-Elite-Set folgt am 22. Dezember.