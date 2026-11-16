Das Nominierungsspecial zu The Game Awards 2026 wird am 17. November live ausgestrahlt und eröffnet die Abstimmungsphase.

Die Nominierten für The Game Awards 2026 werden am Dienstag, dem 17. November, in einem eigenen Livestream vorgestellt. Das Special beginnt um 9:00 Uhr Pacific Time beziehungsweise 12:00 Uhr Eastern Time. In Österreich und Deutschland startet die Übertragung damit um 18:00 Uhr MEZ.

Die Sendung soll die vollständige Liste der Kandidaten für die diesjährigen Kategorien enthüllen. Im Anschluss wird die Abstimmung über die offizielle Website von The Game Awards freigeschaltet. Dort können sich Zuschauerinnen und Zuschauer auch über die einzelnen Kategorien und die zugelassenen Spiele informieren.

Das Nominierungsspecial wird über die bekannten Livestream-Plattformen YouTube und Twitch übertragen. Die eigentliche Preisverleihung findet am 10. Dezember 2026 im Peacock Theater in Los Angeles statt. Für die kommende Show wurde die Verbreitung zusätzlich ausgeweitet: Neben den etablierten Plattformen sind unter anderem Disney+, die Live-TV-Funktion der PlayStation 5 und Roblox als Übertragungswege vorgesehen. Weitere Streams laufen über Steam, TikTok Live, X, Kick, Facebook und Instagram Live sowie regionale Partner in China und anderen Teilen Asiens.

Die Veranstalter verweisen auf die Reichweite der vergangenen Ausgabe: Der Livestream von 2025 erreichte weltweit geschätzt 171 Millionen Aufrufe und lag damit elf Prozent über dem Vorjahr. Mit der Bekanntgabe der Nominierten beginnt nun die heiße Phase der diesjährigen Preisrunde.