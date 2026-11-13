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Sturmjäger zeigt neuen Co-op-Gameplay-Trailer

von Hannes Linsbauer0

Sturmjäger zeigt Koop-Action im neuen Gameplay-Trailer

Der Sci-Fi-Shooter Sturmjäger stellt in einem neuen Gameplay-Trailer seinen lokalen Koop-Modus vor. Zwei Spieler können sich gemeinsam durch die Gefechte kämpfen und sich gegenseitig unterstützen.

Wird ein Pilot besiegt, kann er nach rund 30 Sekunden Überlebenszeit des Partners wieder ins Geschehen zurückkehren. Gleichzeitig wurden die Sichtbarkeit gegnerischer Geschosse verbessert und weitere Anpassungen an der Koop-Erfahrung vorgenommen.

Sturmjäger bietet zehn abwechslungsreiche Abschnitte mit Bosskämpfen sowie die Modi Arcade, Mission und Score Attack. Waffen lassen sich im Verlauf der Partien weiterentwickeln. Eine Tastaturunterstützung befindet sich derzeit noch in Entwicklung.

Der Release ist für den 14. Januar 2027 auf Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Steam Deck geplant.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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