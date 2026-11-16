Bethesda feiert das Xbox-Jubiläum mit einem neuen Modus für DOOM: The Dark Ages und der Bestätigung von Wolfenstein 3.

Zum 25. Geburtstag der Xbox und dem 40-jährigen Bestehen von Bethesda hat das Unternehmen mehrere Neuigkeiten aus seinen Studios bekannt gegeben. Für DOOM: The Dark Ages erscheint heute, am 16. November 2026, der kostenlose Slaughter Mode. Das Update steht allen Besitzerinnen und Besitzern von Revelations, der Premium Edition oder des Premium-Upgrades zur Verfügung.

Der neue Modus setzt auf zunehmend anspruchsvolle Runden mit zufällig zusammengestellten Gegnern, Bossen und Arenen. Die Gefechte sind auf endlose Wiederspielbarkeit ausgelegt; wer länger durchhält, erhält entsprechend höhere Belohnungen. Damit ergänzt id Software die Kampagne um eine eigenständige Herausforderung, in der jede Partie einen anderen Ablauf nehmen kann.

Darüber hinaus bestätigte Xbox-Chefin Asha Sharma, dass sich Wolfenstein 3 bei MachineGames in Entwicklung befindet. Konkrete Angaben zu Erscheinungstermin, Plattformen oder dem aktuellen Umfang des Spiels gibt es noch nicht. Begleitende Aufnahmen zeigen Brian Bloom und Debra Wilson, die erneut als B. J. Blazkowicz und Grace Walker zu sehen sind.

Auch id Software arbeitet an einem weiteren, bislang nicht benannten Projekt. Das Team in Texas und Frankfurt entwickelt den Titel unter der Leitung von Game Director Hugo Martin. Bethesda nannte weder einen Namen noch einen möglichen Veröffentlichungszeitraum. Beide Ankündigungen befinden sich damit noch in einer frühen Phase, während der neue Modus für DOOM: The Dark Ages ab sofort spielbar ist.