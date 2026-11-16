Infogrames bringt sechs klassische Lucky-Luke-Abenteuer am 13. Januar 2027 als The Lonesome Cowboy Collection zurück.

Infogrames hat Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection für den 13. Januar 2027 angekündigt. Die Sammlung erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC über Steam. Entwickelt wird sie von Graphite Lab mit Unterstützung von Implicit Conversions.

Die Ankündigung nennt sechs enthaltene Spiele aus verschiedenen Generationen: Lucky Luke für Game Boy Color aus dem Jahr 1996, Lucky Luke für Super Nintendo von 1997, Lucky Luke: On the Daltons Trail für PlayStation (1998), Lucky Luke: Desperado Train für Game Boy Color (2000), Lucky Luke: Western Fever für PlayStation (2001) und Lucky Luke: Wanted! für Game Boy Advance (2001). Infogrames spricht in der Ankündigung von sieben Titeln, benennt in der korrigierten Liste jedoch sechs Spiele.

Alle enthaltenen Versionen werden mit Komfortfunktionen für moderne Systeme ergänzt. Dazu gehören verbesserte Grafiken, Speicherstände, Erfolge, visuelle Filter, anpassbare Bildschirmrahmen und frei belegbare Steuerung. Integrierte How-to-play-Anleitungen sollen den Einstieg in die teils älteren Spiele erleichtern.

Zusätzlich enthält die Collection die Frontier Experience. Dieses interaktive Museum kombiniert erkundbare Schauplätze des Wilden Westens mit einer Schießstand-Minispielauswahl und sammelbaren Objekten. Originale Comics und Charakterzeichnungen geben einen Einblick in die Geschichte der Figur. Weitere Informationen bietet die offizielle Produktseite.