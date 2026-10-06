We Are Football 2027 im Test

Sechs Modi und ein Kreativmodus

Zum Start stehen sechs Modi für Männer- und Frauenfußball bereit. In der klassischen Karriere können wir uns von der fünften Liga bis zur Champions League hocharbeiten. Alternativ wählen wir direkt einen Verein oder gründen einen eigenen Club. Wer nur ein Großereignis betreuen möchte, kann eine Welt- oder Europameisterschaft spielen; nach dem Turnier endet dieser Modus. Neu ist der Zuschauermodus: Wir verfolgen zunächst einen Verein von außen und können später selbst das Ruder übernehmen.

Alle Modi lassen sich mit realistischen Regeln oder im neuen Kreativmodus starten. Dort passen wir zahlreiche Parameter an: etwa die Häufigkeit großer Talente, Torchancen und Karten, Verletzungen, Kosten für Stadion und Trainingsgelände oder Sponsorengelder. Auch einem Verein mehrere Millionen Euro zuzuschieben, ist möglich. Die umstrittene 50+1-Regel kann dabei aktiviert oder abgeschafft werden. Das eröffnet viele Möglichkeiten für eigene Szenarien, ist im Kern aber ein umfangreicher Ingame-Editor.

Ohne offizielle Lizenzen

Im Gegensatz zum Debüt fehlen We Are Football 2027 die offiziellen Lizenzen. Für den ersten Teil gab es einen kostenpflichtigen Bundesliga-DLC mit den lizenzierten Vereinen der ersten und zweiten deutschen Liga für die Saisons 2020/21 und 2021/22 sowie den Daten des DFB-Pokals, des Supercups und der ersten und zweiten Frauen-Bundesliga. Auch diesmal dürfte die Community den integrierten Editor nutzen, um Vereine, Wappen und Kader auf den aktuellen Stand zu bringen. Winning Streak Games bietet dafür eine Steam-Workshop-Integration; außerdem soll FM-Zocker.de an frühere Fanpatches anknüpfen.

Zum Zeitpunkt unseres Tests gab es noch keine Daten für die laufende Saison. Laut Anleitungen lassen sich offenbar ältere Datensätze weiterverwenden, allerdings berichten Spieler von Abstürzen im späteren Spielverlauf. Wer auf aktuelle Kader Wert legt, wartet daher besser auf passende Fanupdates. Beim Umfang legt die Simulation zu: In Deutschland kommen fünf Ligen hinzu, in Österreich drei und in England eine fünfte Spielklasse. Außerdem gibt es nun zwei internationale Vereinswettbewerbe pro Kontinent sowie zusätzliche regionale Pokale. Vor dem Start bestimmen wir, wie tief die Simulation gehen soll.

Einstieg, Transfers und Trainingsalltag

Für meine erste Partie wählte ich eine klassische Managerkarriere und startete in der fünften Liga. Ein Quiz legt zunächst Grundwerte in sportlichen und wirtschaftlichen Bereichen sowie bei Fannähe, Härte, Persönlichkeit und Kompetenz fest. Die Fragen nach der eigenen Karriere oder dem emotionalsten Spiel nehmen sich nicht immer ernst; hier blitzt der Anstoss-Humor durch. Danach erschlagen die vielen Untermenüs zunächst, zumal die Erklärungen am Anfang knapp ausfallen. Gerald Köhler rät in unserem Interview, einfach loszulegen: Für fast jede Aufgabe gibt es Assistenten. Wer die Systeme ausreizen möchte, muss sich dennoch in die verzweigten Abläufe einarbeiten. Im Steam-Installationsordner liegt zudem ein mehr als 300 Seiten umfassender deutsch- und englischsprachiger Guide.

Die Benutzeroberfläche wirkt inzwischen etwas altbacken. Entscheidend ist jedoch, was unter der Haube steckt. Eine Übersicht zeigt, wo bei Kader, Training, Sponsoring, Vereinsgelände, Taktik, Gehältern oder Teamhierarchie noch Handlungsbedarf besteht. Das führt nach und nach in die Systeme ein und hilft, die verschiedenen Baustellen im Blick zu behalten.

Der Transfermarkt wurde überarbeitet. Scouting und Verpflichtung laufen nun mehrstufig: Zuerst klopfen wir das Interesse eines Spielers ab, dann verhandeln wir über das Gehalt und schließlich mit dem Verein. Dabei kann ein Rivale dazwischenfunken. Mir fehlte eine Übersicht zum Ergebnis des Vorgesprächs. Wer mehrere Kandidaten prüft, sieht nicht auf einen Blick, wie verhandlungsbereit sie sind. Auch Verträge bleiben recht oberflächlich: Zusätzliche Klauseln, etwa für Länderspiele oder eine bestimmte Zahl an Toren, wären eine sinnvolle Ergänzung. Neu ist, dass sich ein Spieler zunächst ins Team integrieren muss; dabei hilft unter anderem ein Integrationsmanager.

Neben dem Spieltag gibt es weitere Aufgaben. Über einen Skill-Tree verbessern wir etwa unser Verhandlungsgeschick oder die Vermittlung von Trainingsinhalten. Auch die Spieler können wir gemeinsam mit ihnen weiterentwickeln und beispielsweise selbstbewusster machen. Die Jahreshauptversammlung zu Saisonbeginn bleibt für Trainer und Manager allerdings passiv: Wir lesen das Protokoll, haben aber kaum Einfluss. Im EA Sports Fußball Manager 13 gefiel mir die Möglichkeit besser, den Mitgliedern in einfacher Form Rede und Antwort zu stehen.

Mit zahlreichen Mitarbeitern lassen sich Aufgaben delegieren. In meiner Karriere mit einem Fünftligisten konnte ich trotz geringer Verhandlungsbereitschaft erfahrene Abteilungsleiter zu für einen Halbprofiverein akzeptablen Konditionen verpflichten. Das ist praktisch, wirkt aber wenig realistisch. Zu Beginn jeder Woche legen wir einen Trainingsschwerpunkt fest und planen weitere Termine, etwa Sponsor- oder Fanclubbesuche. Anschließend bestimmen wir die Einheiten im Detail. Das System bietet viele Methoden, um auf Schwächen im Team zu reagieren und die Mannschaft auf die eigene Taktik einzustellen.