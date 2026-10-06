Star Wars: Galactic Racer startet heute auf PS5, Xbox und PC

Star Wars: Galactic Racer von Fuse Games erscheint am 6. Oktober für PS5, Xbox Series X|S, PC und Amazon Luna.

Star Wars: Galactic Racer erscheint am 6. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam und den Epic Games Store. Die Pressemitteilung von Fuse Games und Secret Mode nennt außerdem Amazon Luna. Das Rennspiel wurde in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt und konzentriert sich auf die Galaktische Liga, einen illegalen Wettbewerb im Outer Rim. Die Standard Edition kostet laut Hersteller 59,99 Euro, die Deluxe Edition 79,99 Euro.

Die Einzelspieler-Geschichte folgt Shade, einem Rennfahrer mit einer persönlichen Fehde gegen die Familie Bool. Darius Pax hat die Liga gegründet, doch der amtierende Champion Kestar Bool nutzt seinen Einfluss, um an der Spitze zu bleiben. Pax holt Shade in den Wettbewerb, um Bool herauszufordern. Die Kampagne verbindet diese Rivalität mit einer Folge frei wählbarer Veranstaltungen: Spielerinnen und Spieler bestimmen ihren Weg durch die Liga, schalten neue Inhalte frei und begegnen wechselnden Herausforderungen.

Auf den Strecken geht es nicht allein um Bestzeiten. Die Fahrer können Gegner rammen und abdrängen; Abzweigungen und unterschiedliche Umgebungen eröffnen mehrere Wege durch ein Rennen. Die offizielle Spielbeschreibung von Lucasfilm nennt dynamische Entscheidungen zwischen Risiko und Belohnung. Welche Veranstaltung als Nächstes folgt und welche Fähigkeiten für einen Durchlauf freigeschaltet werden, soll ebenfalls Einfluss auf den Fortschritt haben.

Für die Rennen stehen Landspeeder, Speeder-Bikes, Skim-Speeder und Podracer zur Wahl. Die Fahrzeugklassen unterscheiden sich laut Entwickler in Fahrverhalten und taktischen Möglichkeiten. Eigene Builds und optische Anpassungen sollen helfen, das bevorzugte Fahrgefühl zu finden. Neben der Geschichte bietet Star Wars: Galactic Racer Arcade-Events und kompetitive Online-Rennen. Die Presseangaben nennen insgesamt einen bis zwölf Spieler, abhängig vom Modus.

Die digitale Standard Edition enthält das Hauptspiel. Für die Deluxe Edition werden unter anderem drei zusätzliche Fahrzeuge, drei Arcade-Events, kosmetische Inhalte und ein digitales Artbook genannt. Die europäische Altersfreigabe lautet PEGI 12. Weitere Angaben zu den Editionen und Plattformen stehen auf der offiziellen Website.