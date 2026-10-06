Call of Duty: Modern Warfare 4 – Kampagnenstart am 16. Oktober mit DLSS 4.5

Digitale Vorbesteller von Call of Duty: Modern Warfare 4 erhalten ab 16. Oktober 2026 Zugang zur Kampagne. Auf dem PC werden DLSS 4.5 und ein neuer GeForce Game Ready-Treiber unterstützt; das vollständige Spiel folgt am 23. Oktober.

Der vorgezogene Kampagnenstart gilt laut Activisions offizieller Übersicht für digitale Vorbestellungen der Standard- und Vault-Edition. Genannt werden PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 sowie PC über Xbox, Battle.net und Steam. Die PC-Vorabinstallation beginnt am 15. Oktober um 9 Uhr pazifischer Zeit. Am 23. Oktober erscheinen mit dem vollständigen Spiel auch Multiplayer und DMZ.

Die Geschichte von Call of Duty: Modern Warfare 4 verknüpft zwei Konflikte: In der fiktiven Handlung verteidigt ein südkoreanischer Trupp die Halbinsel gegen eine nordkoreanische Invasion. Gleichzeitig ist Captain Price nach dem Zerfall von Task Force 141 auf der Flucht und verfolgt eigene Ziele. Activision stellte diese Handlungsstränge bereits im Kampagnentrailer vor.

DLSS 4.5 je nach GeForce-Generation

Auf GeForce-RTX-Systemen unterstützt die PC-Version laut NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution. Besitzer einer RTX-40-Grafikkarte können zusätzlich Frame Generation verwenden. Für RTX-50-Karten ist Dynamic Multi Frame Generation mit einem Multiplikator von bis zu 6X vorgesehen. NVIDIA Reflex soll die Systemlatenz verringern; optionale Raytracing-Reflexionen erhöhen den grafischen Aufwand. Die genannten Multiplikatoren beschreiben die Bildgenerierung und sind kein allgemeiner Leistungswert für jede PC-Konfiguration.

Activision nennt im PC-Techniküberblick neben DLSS auch AMD FSR Redstone und Intel XeSS 3. Raytracing ist für Kampagne, Multiplayer und DMZ vorgesehen. Für die PC-Fassung sind außerdem mehr als 800 Einstellungsoptionen, ein integrierter Benchmark und Ultrawide-Unterstützung angekündigt. Die Mindestanforderungen nennen 8 GB RAM und 115 GB freien SSD-Speicher; TPM 2.0 und Secure Boot sind erforderlich.

Neuer Game Ready-Treiber

NVIDIA hat den GeForce Game Ready-Treiber 617.42 WHQL veröffentlicht. Er soll Call of Duty: Modern Warfare 4 und weitere aktuelle beziehungsweise kommende Titel unterstützen, darunter Star Wars: Galactic Racer, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen und Microsoft Flight Simulator 2024 mit Sim Update 7. Der Download ist über die NVIDIA-App oder die offizielle Treiberseite möglich.