ArcheAge Chronicles: Entwickler erklärt Spielmodell und Steam-Next-Fest-Demo

XLGAMES hat in einem neuen Entwicklervideo weitere Pläne für ArcheAge Chronicles erläutert. Executive Producer Yongjin Ham beschreibt das Spiel als offenes Action-MMORPG, in dem Erkundung und Zusammenarbeit ebenso wichtig sein sollen wie Kämpfe. Die aktuelle Entwicklungsfassung enthält vier Klassen: Battlerage, Archery, Sorcery und Defense. Im Kampfsystem sollen Spieler gegnerische Bewegungen lesen und im richtigen Moment ausweichen, parieren oder angreifen.

Abseits der Kämpfe entwickelt das Studio Gleitflug, Unterwassererkundung, Behausungen, Handwerk und Handel. Diese Aktivitäten sind laut Mitteilung noch in Arbeit. Das Spiel soll damit nicht allein über Dungeons und Charakterkämpfe funktionieren. Gerade die angekündigten Handels- und Wohnsysteme müssen sich in einer öffentlichen Fassung noch zeigen. Das Entwicklerteam will eine Welt schaffen, die allein erkundet werden kann, aber auch Begegnungen und gemeinsame Herausforderungen ermöglicht. Welche Systeme bereits zum Early-Access-Start vollständig verfügbar sein werden, geht aus dem neuen Video noch nicht hervor.

Auch das Bezahlmodell wurde konkretisiert: ArcheAge Chronicles soll als Kaufspiel erscheinen. Zum Start des Early Access ist nach aktuellem Plan kein In-Game-Shop vorgesehen. Für die Zeit danach erwägt XLGAMES optionale Käufe etwa für zusätzliche Inhalte, Anpassungen oder Komfortfunktionen. Umfang und Zeitpunkt stehen noch nicht fest. Ham betont, dass spielerische Stärke und Fortschritt nicht verkauft werden sollen. Diese Aussagen beschreiben die Absicht des Studios; wie ein möglicher späterer Shop konkret ausgestaltet wird, bleibt offen.

Vor dem Early Access soll das Publikum das Spiel kostenlos ausprobieren können. Während des Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober 2026 ist eine öffentliche Demo geplant. Sie enthält Inhalte aus dem vorangegangenen Netzwerktest sowie einen neuen Dungeon und erstmals PvP. Eine separate Anmeldung oder Einladung soll nicht nötig sein; ein Steam-Konto genügt. Für die Teilnahme an der Demo ist nach Angaben des Studios kein Zugangscode erforderlich. Die Steam-Seite von ArcheAge Chronicles führt den PC-Titel bereits, während die offizielle Website weitere Projektinformationen bereitstellt. Ein genauer Termin für den Early-Access-Start wurde mit dieser Meldung nicht genannt.