Assetto Corsa EVO zeigt Free Roam rund um den Nürburgring

Kunos Simulazioni und 505 Games haben den geplanten Free-Roam-Modus für Assetto Corsa EVO näher vorgestellt. Statt ausschließlich auf abgesperrten Rennstrecken sollen Spieler künftig auch Straßen in der Eifel rund um den Nürburgring befahren können. Eine neue Video-Präsentation zeigt das Gebiet und erläutert den Aufbau der offenen Fahrumgebung. Der Modus ist damit angekündigt; ein allgemeiner Veröffentlichungstermin für die Early-Access-Version wurde in der aktuellen Mitteilung nicht genannt.

Die Entwickler sprechen von einer Nachbildung ausgewählter Eifelgebiete im Maßstab 1:1. Die erste spielbare Fassung soll die Nordschleife, umliegende Ortschaften und ihre Verbindungsstraßen umfassen. Weitere Teile der Region sollen später folgen. Das Studio nennt unter anderem Garagen, Hotels, Restaurants und Treffpunkte als nachgebildete Orte entlang der Straßen. Sie sollen die Verbindung zwischen Rennstrecke und Umgebung nachvollziehbar machen. Kunos nennt reale Straßenlängen und -breiten sowie nachgebildete Kreuzungen, Brücken und Höhenunterschiede als Grundlage. Die Umsetzung soll damit mehr bieten als eine frei befahrbare Kulisse neben der bekannten Rennstrecke; der genaue Umfang zum Start ist jedoch noch nicht abschließend beziffert.

Free Roam ist sowohl für Einzelspieler als auch für gemeinsame Fahrten im Mehrspielermodus vorgesehen. Wechselndes Wetter, ein Tag-Nacht-Zyklus und KI-Verkehr sollen die Umgebung beleben. Zusätzlich sind optionale Aufgaben wie Zeitfahrten geplant. Der Schwerpunkt liegt laut Studio auf dem Erkunden und Fahren in eigenem Tempo, während das bisherige Rennstreckenangebot von Assetto Corsa EVO weiterbesteht. Wie sich Verkehrsdichte, Performance und Mehrspielerbetrieb im fertigen Modus verhalten, bleibt abzuwarten.

Erstmals öffentlich spielbar sein soll Free Roam auf der Sim Racing Expo in Frankfurt vom 16. bis 18. Oktober 2026. Kunos-Mitgründer Marco Massarutto will den Modus am Freitag, dem 16. Oktober, um 16 Uhr vorstellen; an mehreren Stationen soll das Publikum ihn ausprobieren können. Assetto Corsa EVO befindet sich derzeit auf Steam im Early Access für PC. Die Messevorführung ist daher eine Gelegenheit, den neuen Modus erstmals selbst zu sehen, bevor weitere Angaben zum regulären Zugang folgen.