Der erste Außeneinsatz verlief für viele Spieler alles andere als nach Plan. Doch die Entwickler von Magic Fuel Games haben den Kurs korrigiert und bereits mehrere umfangreiche Updates veröffentlicht.

Diese sollen dabei helfen, der Crew der USS Resolute das Leben auf fremden Planeten deutlich zu erleichtern. Eine eigene Sternenflottenbasis errichten, fremde Planeten erkunden, Ressourcen verwalten und eine Crew durch die Gefahren unbekannter Welten führen – das klang nach einer vielversprechenden Kombination für Trekkies und Fans anspruchsvoller Aufbauspiele.

Die Ernüchterung folgte nach dem Release am 20. Oktober 2026 jedoch recht schnell. Technische Probleme, eine allzu gemächliche Spielgeschwindigkeit und ein teilweise schwer nachvollziehbares Ressourcenmanagement sorgten für zahlreiche negative Steam-Rezensionen. Entwickler Magic Fuel Games reagierte darauf mit einer bemerkenswert dichten Update-Frequenz. Mittlerweile wurden mehrere grundlegende Spielsysteme überarbeitet.

Ein schwieriger Start und ein offenes Ohr für die Community

Bereits einen Tag nach Veröffentlichung meldeten sich die Entwickler mit einer ersten Stellungnahme auf Steam zu Wort. Darin räumte das Studio ein, dass der Start nicht den Erwartungen vieler Spieler entsprochen habe. Gleichzeitig versprach man, das Feedback ernst zu nehmen und die Entwicklung konsequent fortzusetzen. Der erste Patch konzentrierte sich auf Probleme mit der Ressourcenaufnahme durch Crewmitglieder, feststeckenden Fahrzeugen und fehlerhaften Erkundungsaufträgen. Auch kleinere Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und der Spielwelt fanden ihren Weg ins Spiel.

Update 1.1: Die Nachtschicht wird überarbeitet

Mit Update 1.1.0 vom 27. Oktober folgte das erste größere Update. Unter dem Namen „Night Shift Rework“ nahm sich Magic Fuel Games insbesondere des Spielflusses und der Wirtschaft an. So wurden die Kosten zahlreicher Gebäude reduziert, da der Abbau der notwendigen Ressourcen öfters für extreme Wartezeiten gesorgt und damit den Fortschritt zu Beginn erheblich ausgebremst hatte. Auch Batterien wurden günstiger, um eine sinnvolle Alternative zur Energieversorgung durch Fusionsreaktoren zu schaffen.

Darüber hinaus wurde das Forschungssystem angepasst: Die Herstellung und Gewinnung von Tetryon wurde im Technologiebaum von Stufe neun auf Stufe acht vorgezogen. Auch das Verhalten der Crew erhielt Verbesserungen. Beispielsweise führt das Gefühl, unproduktiv zu sein, nicht mehr unmittelbar zu einem Verlust an Sinnhaftigkeit. Stattdessen greift die entsprechende Strafe erst nach einer längeren Wartezeit.

Neben zahlreichen Fehlerkorrekturen gab es auch Verbesserungen bei der Wegfindung, der Beleuchtung und den Kameraeinstellungen.

Mehr Kontrolle mit Update 1.2

Am 3. November legte das Entwicklerteam mit Update 1.2.0 nach. Das „Command & Control Update“ widmete sich vor allem den Verwaltungsmechaniken.

Die Crew lässt sich nun wesentlich gezielter einsetzen. Über die Crew-Übersicht können beispielsweise Hilfskräfte bestimmten Aufgaben wie dem Transport von Ressourcen, dem Bau von Gebäuden oder der Erkundung zugewiesen werden. Auch die Zuweisung einzelner Crewmitglieder zu Arbeitsplätzen wurde verbessert.

Eine weitere sinnvolle Neuerung betrifft den Gebäudebau. Wer mehrere identische Strukturen errichten möchte, kann diese nun durch Gedrückthalten der Umschalttaste nacheinander platzieren. Zudem lassen sich Lagerkapazitäten bereits während der Bauphase anpassen. Auch das Ressourcenmanagement wurde überarbeitet. Die Anzeige des Bedarfs an Energie, Wasser und Rechenleistung wurde verbessert, sodass Spieler leichter nachvollziehen können, warum bestimmte Gebäude nicht ordnungsgemäß funktionieren. Weitere Änderungen betreffen die Laufgeschwindigkeit der Crew, die Schildgeneratoren und die Gefahren durch Tetryon-Stürme. Letztere wurden nach Kritik an ihrer Schwierigkeit ebenfalls angepasst.

Update 1.3: Mehr Übersicht bei Ressourcen und Crew-Moral

Das bisher umfangreichste Update erschien am 11. November. Mit „Needs Management & Morale“ nahm sich Magic Fuel Games zweier besonders häufig kritisierter Spielbereiche an. Vor allem die Versorgungssysteme waren bislang eine Herausforderung. Energie, Wasser und Rechenleistung sind für den Betrieb der Außenposten unverzichtbar, allerdings war nicht immer klar ersichtlich, welche Gebäude tatsächlich versorgt wurden und wo Probleme entstanden. Hier setzt das neue Update an: Über zusätzliche Datenebenen lassen sich die entsprechenden Versorgungsnetzwerke nun wesentlich besser nachvollziehen. Produzenten und Verbraucher werden hervorgehoben, während zusätzliche Informationen über Verbrauch und Produktion die Fehlersuche erleichtern. Auch Gebäude, die aufgrund fehlender Versorgung nicht mehr funktionieren, werden deutlicher gekennzeichnet. Eine ähnlich wichtige Überarbeitung erhielt das Moral-System. Bislang konnten Crewmitglieder die Sternenflotte verlassen, ohne dass die Gründe dafür ausreichend nachvollziehbar waren. Nun gibt es eine Temperaturübersicht für die Planetenoberfläche und eine verbesserte Anzeige im Crew-Informationsfenster, die genauer aufschlüsselt, weshalb die Moral einzelner Mitglieder sinkt. Zusätzlich wurde der Einfluss extremer Temperaturen zu Beginn einer Partie reduziert. Die Crew ist in der Anfangsphase weniger empfindlich gegenüber unwirtlichen Bedingungen. Auch das Spieltempo wurde angepasst. Weniger starre Missionsziele zu Beginn, zusätzliche Crewmitglieder und Änderungen an den Anforderungen für Erkundungen sollen den Einstieg allgemein zugänglicher gestalten.

Hotfixe und ein Ausblick

Auch in den Folgetagen reichten die Entwickler weitere Anpassungen nach.

Am 12. und 13. November erschienen die Versionen 1.3.1, 1.3.2 und 1.3.3. Dabei ging es unter anderem um fehlerhafte Speicherstände, Abstürze, Probleme beim Wechsel zwischen Planeten und nicht korrekt dargestellte Gebäude-Upgrades.

Magic Fuel Games hat angekündigt, weiterhin regelmäßig größere Updates veröffentlichen zu wollen. Für Fans des Genres und des Star-Trek-Universums könnte es sich daher lohnen, die weitere Entwicklung des Titels im Auge zu behalten.