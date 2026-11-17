The Blood of Dawnwalker erhält mit Update 1.2 einen New-Game-Plus-Modus. Der Durchlauf wird nach dem Epilog freigeschaltet und ist auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.

Rebel Wolves und Bandai Namco Entertainment haben Update 1.2 für das Open-World-Action-RPG The Blood of Dawnwalker veröffentlicht. Die Aktualisierung ist ab sofort auf allen angekündigten Plattformen verfügbar und ergänzt das Spiel um New Game+. Der neue Modus startet über das Hauptmenü, sobald der Epilog des ersten Durchlaufs abgeschlossen ist.

In New Game+ lässt sich die Geschichte erneut beginnen, während Fortschritte aus dem vorherigen Spielstand übernommen werden. Dazu gehören unter anderem die entwickelten Builds, Talente, Gegenstände und Fertigkeiten. Die Kampagne startet wieder am Anfang, die übernommenen Perks und das Inventar stehen jedoch bereits im Prolog zur Verfügung.

Mit dem Update steigt das Höchstlevel für Spielfigur und Gegenstände von 50 auf 100. Die Zonenskalierung entfällt nach Abschluss des Prologs, sodass die Regionen freier erkundet werden können. Die Gegner passen sich weiterhin an das eigene Level an und erhalten zusätzlich einen Schadensmultiplikator, damit die Kämpfe auch im weiteren Verlauf anspruchsvoll bleiben.

Rüstungen, Schwerter und Accessoires erhalten in New Game+ neue Varianten mit verbesserten Werten. Namen und Symbole bleiben erhalten, die Gegenstände sind aber durch neue Rahmen und ein NG+-Label gekennzeichnet. Legendäre Ausrüstung bekommt einen roten Rahmen. Darüber hinaus enthält Update 1.2 kleinere Balance-Anpassungen, Änderungen an Gegnerwerten, angepasste Nutzungshäufigkeiten von Fähigkeiten sowie mehrere Korrekturen an der Geländegeometrie. Eine offizielle Übersicht bietet die Update-1.2-Meldung von Bandai Namco.

Plattformen: PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S

Verfügbarkeit: Update 1.2 ab sofort