GAME:NXT: nhow Frankfurt bietet sechs Gaming-Zimmer mit PC und PS5

Das nhow Frankfurt bietet sechs speziell ausgestattete Gaming-Zimmer unter dem Namen GAME:NXT by nhow. Die Räume verbinden einen Gaming-PC und eine PlayStation 5 mit Streaming- und VR-Optionen; sie müssen im Voraus gebucht werden.

Die sechs Zimmer liegen im vierten Stock des Hotels. Zur Ausstattung zählen ein High-Performance-PC, zwei 27-Zoll-Monitore Samsung Odyssey G4, ein höhenverstellbarer GT5-Gaming-Tisch sowie ein noblechairs-EPIC-Stuhl. Tastatur, Maus und Headset stammen von Razer. Hinzu kommen Highspeed-Internet, RGB-Beleuchtung und eine PlayStation 5 mit zwei DualSense-Controllern. Laut offizieller Beschreibung des Hotels ist auch eine PlayStation-Plus-Premium-Mitgliedschaft Teil des Angebots.

Auf Anfrage stellt das Hotel außerdem ein PlayStation-VR2-Headset bereit. Für Livestreams können Gäste Streaming-Equipment nutzen, darunter ein HyperX-Mikrofon, eine Logitech-Webcam und professionelle Beleuchtung. Die zusätzlichen Geräte sind nicht als Standardausstattung angegeben, sondern müssen gesondert angefragt werden.

Wer kein Gaming-Zimmer bucht, kann laut Hotel an der Rezeption nach einem mobilen Gaming-Koffer fragen. Das Set enthält eine PlayStation 5, zwei Controller, Bildschirme und die nötigen Kabel; auch eine PlayStation-Plus-Premium-Mitgliedschaft ist vorgesehen. Der Koffer soll unabhängig von der gebuchten Zimmerkategorie nutzbar sein und das Spielen im eigenen Hotelzimmer ermöglichen.

GAME:NXT war zuvor bereits im nhow Berlin gestartet. In Frankfurt ergänzt das Konzept das Hotelangebot um fest installierte Spielsysteme und das mobile Set. Das Hotel kündigt an, Gaming-Koffer künftig auch in weiteren nhow-Häusern anzubieten; Gaming-Zimmer und vollständig ausgestattete Studios sollen schrittweise folgen. Konkrete Standorte oder Termine nennt die Website dafür noch nicht.

Das Angebot richtet sich an Hotelgäste, die während ihres Aufenthalts spielen oder streamen möchten. Für Redaktionen bietet die betreuende PR-Agentur einen individuellen Testaufenthalt nach Verfügbarkeit an. Eine allgemeine Preisangabe für die Zimmer oder den mobilen Koffer ist in den vorliegenden Informationen nicht ausgewiesen; Reservierungen für die Gaming-Zimmer müssen direkt im Voraus erfolgen.