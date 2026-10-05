Batman: KOSMOS kündigt kooperatives Brettspiel Gotham City Crimes an

KOSMOS bringt am 19. Oktober 2026 das kooperative Abenteuerspiel Batman – Gotham City Crimes auf den Markt. Zwei bis vier Personen erkunden darin Gotham City, untersuchen Schauplätze und verfolgen eine fortlaufende Geschichte.

Das Spiel entstand in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Entwickelt wurde es von Michael Menzel, bekannt als Autor und Illustrator von Die Legenden von Andor. Für die Schachtelgestaltung zeichnen die DC-Künstler Jorge Jiménez und Tomeu Morey verantwortlich. KOSMOS listet den Titel mit einem Preis von 49,99 Euro und einer Spieldauer von rund einer Stunde. Weitere Produktangaben stehen auf der offiziellen Produktseite.

Die Spielenden übernehmen die Rollen von Batman, Batgirl, Batwoman und Nightwing. Auf einem offenen Spielplan bewegen sie sich durch Gotham, durchsuchen Gebäude, sammeln Hinweise und spüren Superschurken auf. Die Bedrohung entwickelt sich über mehrere Kapitel hinweg. Laut Beschreibung müssen die Figuren ihre Aktionen abstimmen und teils an verschiedenen Orten gleichzeitig handeln, damit sie rechtzeitig auf neue Ereignisse reagieren können.

Ein Einstiegsabenteuer führt in Regeln und Geschichte ein. Danach soll jede erkundete Location neue Kapitel freischalten. Das kooperative Konzept stellt Kommunikation und Timing in den Mittelpunkt: Die Gruppe arbeitet gemeinsam daran, die Bedrohung für Gotham einzudämmen. Wer zuerst einen bestimmten Gegner besiegt oder die meisten Punkte sammelt, ist laut Spielbeschreibung nicht das Ziel.

Zum Spielmaterial gehören 101 Storykarten, 25 Gotham-Karten, 40 Spielfiguren, sieben Holzwürfel, zwei Holzfiguren, sechs Faltschachteln, Plättchen, ein Batmobil, ein Spielplan, ein Abenteuerheft und eine Anleitung. Außerdem liegt ein Batman-Rotfilter bei. Die Veröffentlichung ist für den 19. Oktober 2026 angekündigt; der KOSMOS-Shop nennt zwei bis vier Personen als Gruppengröße und 49,99 Euro als Preis. Eine Spielrunde soll etwa eine Stunde dauern.