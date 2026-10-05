Revolution 5 Unlimited: NACON kündigt neuen High-End-Controller für PlayStation 5 und PC an

NACON bringt den asymmetrischen PS5-Controller am 21. Oktober für 199,90 Euro auf den Markt. Ein Display, TMR-Sticks und eine Ladestation gehören zur Ausstattung.

NACON hat den Revolution 5 Unlimited vorgestellt. Der neue asymmetrische Controller ist offiziell für PlayStation 5 lizenziert und unterstützt außerdem den PC. Auf der deutschen Produktseite von NACON sind der Verkaufsstart für den 21. Oktober 2026 und eine unverbindliche Preisangabe von 199,90 Euro aufgeführt. Die Ankündigung erfolgte am 2. Oktober.

Ein integriertes Display soll Anpassungen ermöglichen, ohne das Spiel zu verlassen. Darüber lassen sich unter anderem Audio-Mix, Stick-Empfindlichkeit und Tastenzuweisungen verändern. Für die Analogsticks setzt NACON auf TMR-Magnetsensoren (Tunneling Magnetoresistance). Tasten und Steuerkreuz mit Mikroschaltern sowie Trigger-Blocker mit kurzem Auslöseweg zählen ebenfalls zur Ausstattung. Auf der Rückseite befinden sich sieben frei belegbare Schnelltasten.

Der Controller bietet laut Hersteller einen eigenen PC-Modus mit einer Latenz von einer Millisekunde. Der Funktionsumfang kann über eine mobile App für iOS und Android angepasst werden. NACON nennt außerdem eine Verbindung mit Android-Smart-TVs. Sony weist laut Fußnote des Herstellers darauf hin, dass die PC-Kompatibilität nicht von Sony Interactive Entertainment getestet oder bestätigt wurde.

Softwareseitig ist der „Shooter Pro“-Modus vorgesehen. NACON zufolge kann er die Totzonen der Analogsticks vollständig entfernen und dadurch direktere Eingaben ermöglichen. Einstellungen für Gyroskopsteuerung und Tastenkombinationen lassen sich über die mobile App anpassen. Das integrierte Display übernimmt schnelle Anpassungen an Audio, Empfindlichkeit und Controllerprofilen, ohne dafür ein separates Menü der Konsole aufrufen zu müssen.

Im Lieferumfang sind eine Ladestation und eine Aufbewahrungstasche enthalten. Das Zubehör lässt sich laut NACON zugleich zum Laden und Anschließen des Controllers verwenden. Der Ankündigungstrailer auf dem offiziellen NACON-Kanal zeigt Controller und Display in der Anwendung.

Mit dem Revolution 5 Unlimited erweitert NACON seine Reihe an Wettkampf-Controllern um ein offiziell lizenziertes Modell für die aktuelle PlayStation-Konsole. Neben dem PC nennt der Hersteller Android-Smart-TVs als kompatible Geräte. Verfügbarkeit ab 21. Oktober und der Preis von 199,90 Euro beziehen sich auf die Angaben der deutschen Produktseite; andere Märkte können abweichen.