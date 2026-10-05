Transit: Zeitloop-Abenteuer mit Sockenpuppe erhält Trailer

Das narrative Abenteuer von Fable Systems verbindet eine nächtliche U-Bahn-Schleife mit Zeiträtseln und einer sarkastischen Sockenpuppe. Eine Demo ist bereits auf Steam verfügbar.

Fable Systems hat den Ankündigungstrailer zu Transit veröffentlicht. Das narrative Abenteuer spielt in einem U-Bahn-System, dessen Strecken und Zeitlinien in einer Schleife gefangen sind. Die Hauptfigur sucht dort nach ihrer verschwundenen Schwester und trifft auf Seelen, denen sie helfen kann, loszulassen. Eine vorläufige Steam-Seite zu Transit bietet bereits eine Demo an.

Begleitet wird die Spielfigur von einer sarkastischen Sockenpuppe, die laut Beschreibung zugleich Orientierungshilfe und Begleiter ist. Die Handlung führt durch nächtliche Stationen, Tunnel und Orte, die sich im Verlauf der Zeitschleife verändern. Fable Systems beschreibt das Spiel als düstere Erzählung mit trockenem Humor und emotionalen Geschichten rund um Schuld, Trauma und Verbundenheit.

Die Schleife soll auch das Erkunden beeinflussen: Wege können sich verändern, Figuren anders reagieren und Entscheidungen Folgen haben. Statt einer linearen Abfolge setzt Transit laut Studio auf wiederkehrende Orte und Gespräche, deren Bedeutung sich nach und nach erschließt. Die Schauplätze greifen nordische Landschaften, Folklore und Mythen auf. Der Ankündigungstrailer auf dem offiziellen Kanal von Fable Systems stellt die Atmosphäre und die Sockenpuppe vor.

Das Studio aus Kopenhagen kündigt Transit für PC und Mac an; erscheinen soll das Spiel laut Presseaussendung Ende 2027. Die Steam-Seite führt den Termin derzeit noch allgemein als „Coming soon“. Angaben zu Preis und genauerem Erscheinungstag gibt es noch nicht. Ein Auftritt im Showcase „28 Games Later“ begleitete die Trailerpremiere.

Die Geschichte ist im Jahr 1994 angesiedelt. Die Spielfigur wacht laut Steam-Beschreibung unter dem Norden Europas in einer ewigen Nacht aus Stationen und Tunneln auf. Aufnahmen und Nachrichten der Schwester führen schrittweise zu einem Ort, den sie zuvor gezeichnet hatte. Das Studio beschreibt die Rätsel als Teil der Handlung: Zuhören, Beobachten und das Verstehen wiederkehrender Muster sollen beim Vorankommen helfen.

Fable Systems wurde laut Studio von Toke Stub Barter gegründet, der zuvor bei Triband und ustwo tätig war. Transit ist dessen neues Projekt und soll den Kontrast zwischen einer bedrohlichen Umgebung, persönlicher Suche und absurdem Humor ausspielen. Mit der bereits verfügbaren Demo können Interessierte einen ersten Abschnitt auf Steam ausprobieren. Plattformen neben PC und Mac, Preis und genauer Starttag sind bislang nicht bekannt.