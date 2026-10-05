Stolen Realm 2 angekündigt: Rollenspiel führt in neue Welten

Der Nachfolger des rundenbasierten Rollenspiels kombiniert erneut freie Figurenentwicklung mit Koop für bis zu sechs Personen. Portale führen diesmal auch in Science-Fiction- und Endzeitwelten.

Burst2Flame Games hat Stolen Realm 2 angekündigt. Das rundenbasierte Rollenspiel knüpft an Stolen Realm an, führt die Handlung aber in eine Welt, in der Fantasy, Science-Fiction und Postapokalypse aufeinandertreffen. Portale verbinden die unterschiedlichen Gebiete. Neben Drachen und Werwölfen sollen dort auch Zombies und Aliens zu den Gegnern zählen. Einen Veröffentlichungstermin hat das Studio noch nicht genannt; auf der Steam-Seite steht weiterhin „To be announced“.

Für die Figurenentwicklung setzt das Spiel erneut auf ein System ohne festgelegte Klassen. Fähigkeiten, Waffen und Ausrüstung sollen sich frei kombinieren lassen, damit unterschiedliche Kampfansätze möglich sind. Quests, Ereignisse und Entscheidungen prägen den Verlauf des Abenteuers. Die Ankündigung beschreibt damit eine taktische Grundlage, bei der die gewählte Zusammenstellung der Figur die verfügbaren Möglichkeiten bestimmt.

Vorgesehen sind eine handgefertigte Kampagne und ein Roguelike-Modus für wiederholte Durchläufe. Die Kampagne soll Quests und Entscheidungen in den Mittelpunkt stellen, während der Roguelike-Modus mit wechselnden Begegnungen auf erneutes Spielen ausgelegt ist. Beide Varianten führen durch die verschiedenen Welten. Das Spiel lässt sich allein oder online mit bis zu sechs Personen spielen; der Koop-Modus gehört damit zum angekündigten Kernumfang.

Entwickelt wird Stolen Realm 2 laut Burst2Flame Games von einem dreiköpfigen Team. Zu Kampagnenumfang, Preis und möglichen Plattformen neben PC liegen noch keine Angaben vor. Auch ist bislang nicht näher beschrieben, wie Entscheidungen zwischen den Spielmodi wirken oder welche Unterschiede es beim Fortschritt gibt. Die bisherige Ankündigung stellt vor allem das freie Klassensystem, die zwei Spielvarianten und den Genrewechsel zwischen den Welten heraus. Auf Steam kann das Spiel bereits vorgemerkt werden.