RetroSpace erschienen: Weltraum-Horror auf PC und Konsolen

RetroSpace ist erschienen. Das Weltraum-Horrorspiel von The Wild Gentlemen und Publisher Kwalee führt auf die Raumstation Aurora 5, die von einem schwarzen Loch verschlungen wurde.

Spielende übernehmen die Rolle eines Hausmeisters, der sich durch eine von Mutanten bevölkerte Station bewegen muss. Laut Publisher ist das Spiel seit 1. Oktober auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar; die Steam-Seite bestätigt den PC-Start.

Die Station ist als zusammenhängendes Gebiet angelegt. Verschlossene Wege, alternative Routen und Abkürzungen sollen dazu einladen, die Umgebung zu untersuchen. Hindernisse lassen sich laut den Entwicklern auf verschiedene Arten überwinden: durch Schleichen, Hacking, Ablenkungen und Fallen oder direkte Konfrontationen. Auch Sicherheitssysteme können gegen Gegner eingesetzt werden.

Für zusätzliche Fähigkeiten sorgen sogenannte Mutamods. Sie verändern unter anderem Schleichen, Kampf, Erkundung und Beweglichkeit, können laut Spielbeschreibung aber unerwartete Nebenwirkungen haben. Stirbt die Spielfigur, kann sie geklont werden; wiederholte Wiederbelebungen sollen Folgen haben. Teile der Station wechseln zudem zwischen zwei Zeitabschnitten, was Umgebung und Erkundung beeinflusst.

Die Handlung spielt im Jahr 2177. Aurora 5 gehört zu einer Flotte von Stadtschiffen, die für die Menschheit eine neue Heimat sucht. Während die Menschen im Tiefschlaf liegen, sollen Roboter, Androiden und ein Team von Hausmeistern die Stationen überwachen. Als eines der Schiffe vom Kurs abkommt und in ein schwarzes Loch gezogen wird, muss sich die Spielfigur durch Mutanten und veränderte Zeitabschnitte kämpfen.

Zum Start kostet die Standardfassung laut Kwalee 19,99 Euro. Die Deluxe Edition enthält zusätzlich das digitale „unOfficial Janitors’ Handbook“, ein 48-seitiges Artbook mit Konzeptzeichnungen, Figuren- und Kreaturendesigns sowie Einblicken in Ausrüstung und Schauplätze. Der Publisher kündigte außerdem einen zeitlich begrenzten Einführungsrabatt an. Der Launch-Trailer von Kwalee Gaming zeigt Szenen aus der Raumstation.

Mit Veröffentlichung am 1. Oktober ist RetroSpace nun auf PC und aktuellen Konsolen verfügbar. Auf Steam ist die Einführungsaktion laut Store bis 8. Oktober gelistet; Preis und Rabatt können je nach Region abweichen.