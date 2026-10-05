Main Sequence startet am 12. November in den Early Access

Der Weltraum-Fabrikbau von Tumbling Dumpling Studio soll laut Publisher am 12. November in den Steam-Early-Access starten. Eine Demo ist bereits verfügbar.

Main Sequence soll am 12. November im Early Access auf Steam erscheinen. Das gab Publisher Mythwright am 2. Oktober bekannt. Der Titel stammt von Tumbling Dumpling Studio, einem Ein-Personen-Studio aus Ottawa. Auf der Steam-Seite des Hauptspiels steht derzeit weiterhin „Coming soon“; der Termin wird bislang in der Ankündigung von Mythwright genannt.

In der Ego-Perspektive starten Spielende an Bord eines kleinen Bergbauschiffs in einem ressourcenreichen Asteroidengürtel. Dort werden Rohstoffe abgebaut und verarbeitet, um die Fabrik auszubauen und neue Technologien zu erforschen. Nach und nach sollen damit weitere Sternensysteme erreichbar werden, in denen sich zusätzliche Ressourcen und neue Standorte finden lassen.

Der Ausbau umfasst das Schiff und eine Raumstation, die modulweise erweitert werden. Förder- und Produktionsabläufe lassen sich automatisieren, während Forschung neue Möglichkeiten für die weitere Expansion freischaltet. Laut Publisher gehören außerdem die Erkundung verlassener Stationen und Gefechte im Weltraum zum Spiel. Das Ziel ist, die eigene industrielle Infrastruktur über mehrere Gebiete hinweg aufzubauen und zu betreiben.

Main Sequence kann allein oder im Online-Koop gespielt werden. Die gemeinsame Partie soll den Ausbau der Anlagen und die Erkundung verbinden. Eine kostenlose Demo auf Steam steht bereits zum Download bereit. Sie gibt einen ersten Einblick in Bergbau, Produktion und die grundlegenden Aufbauabläufe, während der Early-Access-Start laut Mythwright weitere Inhalte und Systeme zugänglich machen soll.

Kaiden Ho entwickelt Main Sequence seit 2023 als Solo-Projekt. Mythwright nennt als Inspirationen unter anderem Factorio, Satisfactory, Star Citizen und Subnautica. Der Publisher beschreibt den Titel als Mischung aus Weltraumsimulation, Fabrikbau und Ressourcenmanagement. Ein Preis für die Early-Access-Fassung und ein Zeitplan für die vollständige Veröffentlichung wurden bisher nicht mitgeteilt.

Die Demo bietet Interessierten bereits einen ersten Zugang, während die Hauptfassung weiter auf den Early-Access-Start wartet. Wie umfangreich die Version am 12. November ausfällt und in welchem Tempo danach neue Inhalte folgen, hat Mythwright noch nicht erläutert. Die Steam-Seite des Spiels führt aktuell noch keinen konkreten Termin, weshalb sich das angekündigte Datum auf die Presseaussendung des Publishers stützt.