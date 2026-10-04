Ghost of Yōtei Complete Edition im Test

Japan, 21. Oktober 1600. Die Schlacht von Sekigahara war mehr als nur ein kleines Ereignis in der Geschichte Japans. Nicht nur hat das Haus Tokugawa seine Vormachtstellung gefestigt, für viele gilt dieser Tag als Stichtag für den Wechsel von der Sengoku-Zeit zur Edo-Zeit. Entwickler Sucker Punch hat auch hier wieder einmal bewiesen, dass es in der Geschichte Japans genug spannende Momente gab und man sich nicht einfach etwas ausdenken muss, um eine gute Story zu kreieren.

Mit dem DLC Echos von Sekigahara kommen wir genau an diesen historischen Ort und dürfen obendrein in die Vergangenheit von Söldnerin Atsu eintauchen. Ohne zuviel von der Story zu verraten, wir kümmern uns um eine Gruppe von Gesetzlosen, die sich die Vipern nennen und deren Hauptaugenmerk auf der Wilderei liegt. Natürlich können wir das nicht einfach so hinnehmen. Zusammen mit unserem Begleiter und Freund Nagato machen wir uns also auf den Weg die komplette Truppe auszuschalten.

Was bekommen wir in der Ghost of Yōtei Complete Edition geliefert?

Neben dem Hauptspiel gibt’s den DLC Echoes of Sekigahara und den „Meistgesucht“-Modus.

Zudem noch jede Menge Cosmetics wie Rüstungen, Masken, Waffen, Erweiterungen des Fotomodus und mehr.