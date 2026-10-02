QSSR bringt KI-Upscaling auf die PS5

Quick Spectral Super Resolution (QSSR) bringt KI-Upscaling auf die reguläre PlayStation 5. Zum Start unterstützen Marvel’s Wolverine und Ghost of Yōtei die Technik über einen zusätzlichen Grafikmodus.

Mit QSSR erhält auch das Standardmodell der PlayStation 5 eine KI-gestützte Upscaling-Technik. Sony kündigte die neue Bibliothek am 1. Oktober im deutschsprachigen PlayStation Blog an. Die ersten beiden Spiele mit Unterstützung sind Marvel’s Wolverine und Ghost of Yōtei. Beide erhalten einen Patch, der QSSR als zusätzliche Grafikoption bereitstellt.

Bislang war PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) der PS5 Pro vorbehalten. Das Verfahren analysiert laut Sony Spielbilder Pixel für Pixel und nutzt künstliche Intelligenz, um Details und Bildstabilität beim Hochskalieren zu verbessern. Für die reguläre PS5 waren die Rechenanforderungen der bisherigen Lösung zu hoch. QSSR soll diese Vorteile mit einer schlankeren Architektur des neuronalen Netzwerks und einer von Hand auf die Leistung der Konsole abgestimmten Implementierung ermöglichen.

Die beiden Studios beschreiben vor allem ein klareres und stabileres Bild. Insomniac Games nennt zusätzliche Details in den belebten Straßen von Madripoor und den Gassen von Shinjuku. Sucker Punch Productions verweist auf feinere Details bei Figuren und Umgebungen sowie eine zeitliche Stabilität, die auf der PS5 zuvor nicht möglich gewesen sei. Diese Einschätzungen stammen von den Entwicklern; unabhängige Vergleichswerte nennt Sony in der Ankündigung nicht.

QSSR ist aus Project Amethyst hervorgegangen, der Zusammenarbeit von Sony und AMD im Bereich KI-Grafik. Sony will die Bibliothek auch anderen PlayStation-Entwicklern zur Verfügung stellen. Damit könnten künftig weitere PS5-Spiele die Upscaling-Technik integrieren. Eine automatische systemweite Aktivierung ist damit nicht angekündigt: Zum Start hängt die Unterstützung von einem passenden Spiel-Update und einer zusätzlichen Grafikoption ab.

Die offiziellen Vergleiche zu den beiden Starttiteln zeigen die Technik im Einsatz: