Vice Club Simulator zeigt ersten Trailer vor dem Steam Next Fest

Demo während des Steam Next Fest angekündigt

Der erste Trailer zu Vice Club Simulator gibt einen Einblick in die Managementsimulation rund um einen Nachtclub. Eine spielbare Demo soll im Rahmen des Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober verfügbar sein.

Im Mittelpunkt steht der Betrieb des Clubs: Spielerinnen und Spieler stellen das Line-up zusammen, kümmern sich um den Getränkevorrat und beschäftigen Personal. Auch VIP-Gäste gehören zum Alltag. Die Entscheidungen sollen sich auf Einnahmen, Bewertungen und den späteren Besucherandrang auswirken.

Das Spiel wechselt dabei zeitweise in eine Perspektive direkt im Club. Während einer Schicht können etwa Stromausfälle, Brände oder schwierige Gäste auftreten. Diese Situationen verlangen unmittelbare Reaktionen und ergänzen die Planung zwischen den Öffnungszeiten.

Die Steam-Seite von Vice Club Simulator führt den Titel derzeit als angekündigt. Dort soll auch die Demo zum Next Fest bereitstehen.