Battlefield 6 und REDSEC: EA skizziert Roadmap für Season 5

EA nennt mögliche Änderungen für das zweite Jahr

EA hat einen Ausblick auf Season 5 und die weitere Entwicklung von Battlefield 6 und REDSEC veröffentlicht. Season 5 soll das zweite Jahr des Shooters einläuten. Mehrere der beschriebenen Funktionen befinden sich laut Entwickler derzeit noch in Prüfung und können sich ändern, verschoben oder gestrichen werden.

Für beide Teile der Reihe untersucht das Team Anpassungen an Fahrzeugen und deren Schadensmodell sowie am Flugabwehrsystem. Auch zusätzliche Klassen-Trainingspfade und Änderungen an Waffenaufsätzen stehen zur Diskussion. EA nennt darüber hinaus mögliche Verbesserungen an Animationen für Waffen, Gadgets und Charakterposen.

Für REDSEC prüft das Team unter anderem Ranglisten-Matchmaking, eine Wiederverbindung nach Abstürzen und empfohlene Landepunkte für lockere Partien. Schnelleres Anlegen von Panzerplatten sowie Anpassungen an Klassen und Waffenbalance gehören ebenfalls zu den untersuchten Punkten. Die Liste beschreibt einen Entwicklungsstand und ist keine feste Zusage für einen konkreten Patch.

EA will die Entwicklung auch 2027 fortsetzen und Rückmeldungen aus der Community berücksichtigen. Der vollständige Ausblick auf Season 5 und darüber hinaus erläutert den aktuellen Planungsstand.