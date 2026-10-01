R-Type Dimensions III: Patch 3 startet auf Steam, Artbook gratis

ININ Games stellt Patch 3 für R-Type Dimensions III zunächst auf Steam bereit. Das Update überarbeitet Bosskämpfe und ergänzt das digitale Artbook kostenlos; Konsolenversionen sollen nach der Plattformzertifizierung folgen.

Der Publisher bezeichnet die Veröffentlichung des dritten umfangreichen Updates als Neustart für R-Type Dimensions III. Patch 3 ist laut dem offiziellen Re-Launch-Trailer von ININ Games zunächst auf Steam verfügbar. Die Konsolenfassungen folgen, sobald die plattformspezifische Zertifizierung abgeschlossen ist. Das Spiel war im Mai erschienen; nach Kritik und gemeldeten Problemen hatte ININ Games im Juni eine Verbesserungsinitiative angekündigt.

Die ersten beiden Patches behoben laut Unternehmen unter anderem Fehler bei Spielmechanik, Kollisionen, Audio und Darstellung. Patch 3 setzt diese Arbeit fort. Die größte spielerische Änderung betrifft die Bosse in den Stages 5 und 6 des Advanced Mode. Bewegungen, Tempo und Angriffsmuster der Stage-5-Bosse wurden angepasst. Beim Endgegner Mother Bydo in Stage 6 verändert sich die Dauer der Armphasen nun abhängig von der Leistung der Spielenden; zuvor galt ein festgelegter Timer.

ININ beschreibt die Anpassungen als Annäherung an die Herausforderung und Muster des ursprünglichen R-Type III: The Third Lightning. Zusätzlich nennt der Publisher weitere Überarbeitungen an den Spielsystemen sowie Stabilitäts- und Grafikfehlerkorrekturen. Zu den vorangegangenen Updates gehörten auch Korrekturen an Audio, Kollisionen und visuellen Darstellungen. Die vollständige Fehlerliste ist im offiziellen ININ-Games-Newsbereich angekündigt.

Das digitale Artbook war zuvor Teil der Ultimate Edition auf Steam. ININ nimmt es nun ohne Aufpreis in das Basisspiel auf allen Plattformen auf, sobald der jeweilige Patch bereitsteht. Es enthält Illustrationen sowie Hintergrundinformationen zur Geschichte der Reihe. Der Grundpreis des Spiels bleibt unverändert. Besitzer:innen der Steam-Fassung erhalten den Patch bereits; für die Konsolen nennt der Trailer noch keinen konkreten Termin.

R-Type Dimensions III ist für PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch und PC über Steam erhältlich. Die Aktualisierung erscheint auf Konsolen nach Abschluss der jeweiligen Zertifizierung.