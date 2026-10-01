Dawn of War IV: Im neuen Space Marines-Trailer kämpfen Blood Ravens und Dark Angels

Ein CGI-Intro-Trailer zu Warhammer 40,000: Dawn of War IV zeigt Blood Ravens und Dark Angels gemeinsam im Kampf auf Kronus.

PLAION und Entwickler KING Art Games haben einen neuen Trailer zu Warhammer 40,000: Dawn of War IV veröffentlicht. Das CGI-Video führt die Space Marines auf den Planeten Kronus und stellt erstmals den gemeinsamen Einsatz der Blood Ravens und Dark Angels in den Mittelpunkt. Das Echtzeitstrategiespiel erscheint am 3. Dezember 2026 für PC.

Im Trailer kehren Captain Cyrus und Jonah Orion mit den Blood Ravens nach Kronus zurück. Die Ereignisse spielen nach dem Auftreten des Großen Risses, der die Galaxis geteilt und Kommunikationswege unterbrochen hat. Auf dem Planeten treffen die Space Marines auf eine zunehmend bedrohliche Xenos-Präsenz. Als die Lage kippt, greifen die Dark Angels ein und wenden das Gefecht zugunsten der imperialen Truppen.

Die Ankündigung stellt die beiden Orden als Verbündete in einer Schlacht dar; sie bestätigt damit noch keine spielbare Kooperation im Mehrspielermodus. Laut Warhammer Community gehört der Auftritt der Dark Angels zur Erzählung der Kampagne. Weitere Details zur Rolle des Ordens und zu den gezeigten Einheiten sollen im Vorfeld des Starts folgen. Der Steam-Eintrag führt den 3. Dezember als Veröffentlichungstermin.

Dawn of War IV soll zum Start vier Fraktionen bieten: Space Marines, Orks, Necrons und Adepta Sororitas. KING Art Games kündigt mehrere nichtlineare Kampagnen an, die unterschiedliche Perspektiven auf den Konflikt eröffnen. Neben den Story-Missionen sind Gefechte und Mehrspielermodi vorgesehen. Bereits angekündigt wurden außerdem ein Last-Stand-Modus und ein Editor für eigene Missionen.

Für das erste Jahr nach Veröffentlichung sind kostenlose Updates sowie zwei Story-Erweiterungen geplant. Die Updates sollen unter anderem neue Karten, Modi, Kommandanten und den Missionseditor ergänzen; die Erweiterungen sollen jeweils eine neue Fraktion und eigene Kampagneninhalte einführen. Käuferinnen und Käufer der Commander Edition sollen drei Tage früher einsteigen können: Der vorgezogene Zugang ist für den 30. November 2026 angesetzt. Die Standardfassung folgt am 3. Dezember.

Der neue Trailer ist ein vorgerendertes CGI-Intro und zeigt daher keine Spielszenen aus den Echtzeitgefechten. Konkrete Angaben zu Systemanforderungen und Preis stehen noch aus. Warhammer 40,000: Dawn of War IV ist derzeit für PC angekündigt.