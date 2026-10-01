Football Manager 27 erscheint am 10. November 2026

Sports Interactive veröffentlicht Football Manager 27 weltweit am 10. November. PC, Konsolen und die Mobile-Version auf Netflix starten am selben Tag.

Der neue Teil der Fußball-Managementsimulation erscheint am 10. November 2026. Entwickler Sports Interactive nennt den Termin für die weltweite Veröffentlichung von Football Manager 27 und bestätigt gleichzeitig die Plattformen zum Start. Die Ankündigung folgt auf mehrere Einblicke in neue und überarbeitete Funktionen des Spiels.

Die PC- und Mac-Version wird über Steam, den Epic Games Store und die Xbox-PC-App erhältlich sein. Außerdem ist sie am Veröffentlichungstag Teil von PC Game Pass und Xbox Game Pass Ultimate. Der reguläre Verkaufspreis für PC und Mac beträgt laut Publisher 59,99 Euro. Vorbestellungen und mögliche Rabatte sollen zu einem späteren Zeitpunkt genauer vorgestellt werden.

Auch Football Manager 27 Console für PlayStation 5 und Xbox sowie Football Manager 27 Mobile über Netflix erscheinen am 10. November. Für die Konsolenversion ist laut offizieller Ankündigung auch ein Start über Game Pass Console vorgesehen. Weitere Plattformdetails will Sports Interactive noch bekannt geben; zusätzliche Versionen sollten daher noch nicht als bestätigt gelten.

Vor dem regulären Verkaufsstart soll eine Launch-Preview-Version verfügbar werden. Sie wird laut Sports Interactive ein bis zwei Wochen vor dem 10. November spielbar sein. Welche Inhalte diese Fassung umfasst und auf welchen Plattformen sie angeboten wird, hat das Studio bislang nicht mitgeteilt. Informationen dazu sowie zu digitalen Vorbestellungen sollen folgen.

Die bisher gezeigten Änderungen betreffen unter anderem die Navigation und die Benutzeroberfläche. Eine überarbeitete Vollbildansicht soll Menüs übersichtlicher machen; zudem nennt Sports Interactive Anpassungen an Pokalauslosungen, dem Transfer-Deadline-Day und dem Nachrichtenfeed. Das Studio verweist außerdem auf dynamischere Spieltage mit Änderungen bei Publikum, Wetter und Beleuchtung. Weitere Feature-Vorstellungen sind bis zur Veröffentlichung geplant.

Die angekündigten Neuerungen beschreiben den aktuellen Entwicklungsstand und sind noch keine Eindrücke aus einem Test. Details zu Ligen, zusätzlichen Plattformen und der Launch-Preview-Fassung sollen nachgereicht werden. Football Manager 27 ist bereits auf den genannten PC-Stores auf der Wunschliste verfügbar.