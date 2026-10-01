Shiro Unlimited: Northgard Battlegrounds startet am 27. Oktober im Early Access

Das Aufbau-Auto-Battler-Spiel Northgard Battlegrounds startet am 27. Oktober 2026 auf Steam in den Early Access.

Shiro Unlimited und Entwickler Funday Games haben den Starttermin von Northgard Battlegrounds angekündigt. Das Spiel soll am 27. Oktober 2026 auf Steam in den Early Access gehen. Eine öffentliche Demo ist bereits ab dem 6. Oktober geplant. Damit können Interessierte den neuen Ableger vor dem Verkaufsstart ausprobieren.

Northgard Battlegrounds verbindet den Aufbau einer Wikingersiedlung mit Auto-Battler-Gefechten. Die Spielenden errichten Gebäude und kombinieren ihre Effekte, um eine wirtschaftliche Grundlage für ihre Kriegsbanden zu schaffen. Anschließend treten die Einheiten automatisiert gegeneinander an. Die Zusammenstellung der Siedlung und die gewählten Einheiten sollen dabei die Taktik vor den Kämpfen bestimmen.

Das Spiel übernimmt Figuren und Motive aus dem Universum von Northgard, setzt aber einen anderen Schwerpunkt als das bekannte Echtzeitstrategiespiel. Laut Ankündigung gehören klassische und mythologische Einheiten zur Auswahl. Eine Ressource namens Lore soll zudem göttliche Segnungen freischalten. Karten für Schicksal und Gebäude eröffnen verschiedene Möglichkeiten, die eigene Streitmacht und ihre wirtschaftliche Basis aufeinander abzustimmen.

Die erste Demo soll zwei Clans enthalten: Raben und Hirsche. Shiro Unlimited nennt außerdem 50 Gebäude und mehr als 100 Fate-Karten für den spielbaren Umfang. Ein Ranglisten-Matchmaking ist ebenfalls vorgesehen. Die Entwickler planen, die Demo im Rahmen des Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober zu aktualisieren; dann soll der Wolfsclan hinzukommen. Diese Inhalte betreffen die Demo und sind nicht automatisch als vollständiger Umfang der Early-Access-Fassung zu verstehen.

Der frühe Zugang soll dem Team ermöglichen, das Spiel gemeinsam mit der Community weiterzuentwickeln. Konkrete Angaben zu Preis, Umfang des Fahrplans und geplanter Dauer der Early-Access-Phase liegen bislang nicht vor. Auch eine Veröffentlichung auf Konsolen wurde noch nicht angekündigt. Der Steam-Eintrag führt derzeit den 27. Oktober als Starttermin und listet Funday Games als Entwickler sowie Shiro Unlimited als Publisher.

Die Demo startet demnach drei Wochen vor dem Early Access und bietet einen ersten Eindruck vom Zusammenspiel aus Siedlungsplanung und automatischen Schlachten. Weitere Informationen zu Fortschritt, Mehrspielerregeln und der späteren Version sollen Shiro Unlimited und Funday Games nachreichen. Northgard Battlegrounds ist zunächst für PC über Steam angekündigt.