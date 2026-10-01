Die Vampirjagd beginnt: Demo zu Castlevania: Belmont’s Curse ab heute verfügbar

Die Demo zu Castlevania: Belmont’s Curse ist ab sofort für PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und Steam verfügbar. Sie enthält den Auftakt des Action-Abenteuers; Fortschritte können in die Vollversion übernommen werden.

Konami hat eine spielbare Demo zu Castlevania: Belmont’s Curse veröffentlicht. Das Probekapitel lässt sich auf PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und PC über Steam spielen. Auf der offiziellen Demoseite führt Konami den Umfang und die unterstützten Plattformen auf. Für den Start der Demo auf PlayStation 5 ist laut Hersteller ein PlayStation-Plus-Abonnement nötig.

Wer später die Vollversion kauft, kann den Spielstand aus der Demo übertragen. Dafür müssen beide Versionen auf derselben Plattform und mit demselben Konto gespielt werden; außerdem muss der Demo-Spielstand erhalten bleiben. Konami weist darauf hin, dass einzelne Funktionen und Inhalte in der Demo eingeschränkt sein können. Vor der Übertragung soll die Vollversion auf dem neuesten Stand sein.

Das vollständige Spiel erscheint am 15. Oktober 2026. Schauplatz ist Paris im Jahr 1499. Im Mittelpunkt steht Rose Belmont, die Tochter von Trevor Belmont. Sie erkundet die von Monstern heimgesuchten Straßen der Stadt und Draculas Schloss. Dafür stehen ihr verschiedene Waffen und Fähigkeiten zur Verfügung, darunter die heilige Peitsche Vampire Killer. Die Handlung setzt 23 Jahre nach den Ereignissen von Castlevania III: Dracula’s Curse ein.

Der neue Serienteil wird als 2D-Action-Erkundungsspiel beschrieben und entsteht bei Konami gemeinsam mit Evil Empire und Motion Twin. Die offizielle Spielseite nennt die Peitsche als Waffe und Fortbewegungsmittel; außerdem lassen sich Kampfstile über sieben Waffenkategorien und Relikte anpassen. Die Veröffentlichung ist für PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und Steam vorgesehen. Die Demo unterstützt deutsche Texte. Sie läuft auf der Nintendo Switch mit 30, auf den übrigen Plattformen mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.

Fakten zu Castlevania: Belmont’s Curse